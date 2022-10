Raphy Pina responde a Don Omar tras sus acusaciones: "No es fácil cometer errores y dar la cara"

Raphy Pina no se ha quedado callado después de las declaraciones que hizo Don Omar en su última entrevista con El Chombo en la que habló sobre las razones de la cancelación de la gira conjunta que iban a hacer con Daddy Yankee en 2016, el Kingdom Tour.

El prometido de Natti Natasha respondió al King Of Kings en un texto que compartió desde prisión en una de sus cuentas de Instagram y acompañando el mensaje colgó una antigua foto en la que aparecen los dos en un auto.

"De todas tus acusaciones la única que doy por aceptada es la de 'Bocón', y como dices que me conoces, tal vez, pero no más de lo que yo te conozco a ti. Sabía como es tu modus operandi dentro de tu mente, ibas a esperar el momento perfecto para mal intencionadamente distraer el rotundo y digno éxito que le rodea a Daddy Yankee en su retiro y que su cómplice se encuentra bajo las rejas no podía hablar o defenderse de las acusaciones fantasiosas que acabas de distribuir", comienza diciendo el productor puertorriqueño, que explica que ya tenía listas las respuestas que va a dar sobre lo que contó Don Omar.

"Sé que no es fácil cometer errores y dar la cara, ¿verdad? Yo solo espero un pequeño rato para volver a mi felicidad, porque me toca toda una vida perfecta por delante con el favor de Dios. A ti te queda confesarte con él para que dejes ya la nube gris que te rodea y camines en el sol", agregó.

En el mismo mensaje, anunció que las respuestas la publicará en forma de vídeo en su canal de Youtube.

Antes de concluir el texto, Pina agradeció a Don Omar porque gracias a él desde 2016 está trabajando "con el mejor de todos los tiempos", refiriéndose a Daddy Yankee. "El dinero que no pudimos generar en Kingdom, lo multiplicamos por cien en Legendaddy", añadió.

En la entrevista con El Chombo, Don Omar explicó las razones por las que decidió no continuar con la gira de cincuenta conciertos que iban a hacer junto a Daddy Yankee. Un tour del que apenas dieron un par de shows. En la conversación, el intérprete de éxitos como "Pobre Diabla" dio a entender que había habido un sabotaje interno por parte de la producción en su contra.

También se refirió a Daddy Yankee para aclarar que entre ellos nunca ha habido una relación de amistad. "Raymond [Daddy Yankee] y yo no hemos sido amigos ni un solo día de nuestras vidas y no creo que nos interesa a ninguno de los dos ser amigos", comentó Don Omar.

Aquí te dejamos la entrevista completa a Don Omar:

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.