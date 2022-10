Combatiente de Angola vive en extrema pobreza en Camagüey

Abel Mendoza Peña, un veterano de la guerra de Angola residente en la provincia de Camagüey, denuncia que no recibe ayuda alguna ni apoyo del gobierno.

"Fui combatiente internacionalista de la República Popular de Angola. Estuve dos años en Angola luchando por ese país y nada, aquí no hacen nada por uno. Vine para Cuba, y aquí yo soy cubano igual que todo el mundo, y nada, no me ayudan en nada", se quejó Mendoza Peña en declaraciones recogidas por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

El veterano, que dice vivir "en calle segunda a la altura del cerro, en la provincia de Camagüey", subrayó que recibió la baja por "peritaje médico", pero cuenta desde marzo su empresa no le paga porque le dijeron que tiene que entregar un certificado médico.

Sin embargo, precisa que su médico le dijo que no hace falta certificado alguno y que a él tendrían que haberle jubilado ya por sus años de trabajo.

"Como tengo mi enfermedad, no me hacen nada, ni me pagan ni me hacen nada. Ni me ayudan en nada", concluyó el hombre, que no precisó su padecimiento aunque sería de tipo neurológico, según refirió.

En los últimos años son cada vez más habituales las quejas de veteranos y excombatientes cubanos que denuncian haber sido olvidados por el Gobierno.

En junio de 2019 circuló un video de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en el cual un excombatiente de Angola reclamaba ayuda al Gobierno. En ese caso el veterano argumentaba que había quedado discapacitado por sus heridas de guerra y que nunca había recibido ayuda del Estado.

También se dio a conocer la historia de Jacinto Villafruela, quien fue oficial y paracaidista en la guerra de Angola, y al que el dinero de su retiro apenas le alcanzaba para vivir.

En junio del pasado año fue noticia la historia Severino Moreira Rodríguez, un excombatiente cubano de la guerra de Angola residente en Baracoa, provincia de Guantánamo, quien también denunció condiciones de extrema pobreza, cuatro décadas después de la contienda cubana de África, a la que fue como francotirador en 1984.

En mayo de este año el suicidio de Ángel Pacheco Soublet, un excombatiente de Angola de 83 años tras haber sido multado con 4,000 pesos por vender viandas en una carretilla, produjo inmensa indignación en redes sociales.