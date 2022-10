Casi el 40 por ciento de Pinar del Río sigue sin electricidad

El gobierno cubano informó este jueves que la recuperación del sistema eléctrico en Pinar del Río es de 61,99 %, a 23 días del paso del huracán Ian por ese territorio.

En un hilo de Twitter el perfil gubernamental Presidencia Cuba actualizó los datos de la recuperación en ese territorio tras el paso del fenómeno meteorológico y, si bien antes señaló que el servicio eléctrico se había restablecido al 66,91 %, luego rectificó la cifra a 61,99.

Del total de clientes en la provincia (235,311), continúan afectados 89,441 (38,87 %) y cuentan con servicio 145,870 (61,99 %), precisó el portal oficialista Cubadebate.

Detalla que en el municipio Sandino la recuperación del servicio eléctrico está al 98.37 %, Guane 78.09 %, Mantua 100 % Minas de Matahambre 66.77 %, San Juan 28.42 %, San Luis 30.02 %, Pinar del Río 57.51 %, Viñales 54.88 %, La Palma 51.40 %, Consolación del Sur 56.32 % y Los Palacios 97.61 %.

En Pinar del Río, la más occidental de Cuba, fueron afectados por Ian 3,585 postes eléctricos y 742 transformadores, señala el medio de prensa.

La información agrega que además se vieron dañadas 15 mil toneladas de tabaco, de las cuales se han salvado 5 mil, mientras que las demás se están recuperando y trasladando a otras provincias.

Sobre el tema de la vivienda, aclara que se han recuperado 1,945, de las 104,958 que se reportaron dañadas. De ellas 13,174 corresponden a derrumbes totales. Según Presidencia Cuba en Twitter, en la provincia se han recibido más de 100.000 techos para reparar las casas afectadas.

Por su parte, la telefonía fija está recuperada al 82 % y la móvil al 100 %.

Información replicada por la local Radio Guamá. Captura de Facebook

La información fue actualizada durante una visita del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel a la provincia, donde convocó "a guapear" a los linieros cubanos que trabajan para restablecer el servicio eléctrico.

"A guapear, que tenemos que llevarnos esto", dijo Díaz-Canel a los trabajadores de la Empresa Eléctrica.

Este es el sexto recorrido de Díaz-Canel por Pinar del Río desde el paso de Ian por la región occidental, donde miles de pobladoras han criticado la gestión gubernamental de la crisis generada por el ciclón, el cual dejó decenas de poblados incomunicados y familias que llevan semanas sin agua ni acceso a alimentos.

"25 días sin agua y sin corriente. La respuesta es No hay postes. No hay bajantes. No hay equipo para abrir los huecos. Muchos ya han tenido que pagar más de 2000 pesos por la electricidad. Tienen tremendo reguero armado y dejan casas sin corriente en muchas cuadras y zonas", comentó un vecino de Viñales en el post de Radio Guamá en Facebook.