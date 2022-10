Cubano Omar González enamora en las audiciones de La Voz España con su versión de "Idilio"

El cubano Omar González fue una de las sorpresas del sexto y último programa de las audiciones a ciegas de La Voz España 2022.

El cantante junto a su guitarra consiguió que los coaches Antonio Orozco, Laura Pausini y Pablo López giraran sus sillas al escuchar su original interpretación del tema “Idilio”; solo Luis Fonsi, quien ya había completado su equipo no tuvo la oportunidad de “luchar” por su voz.

Antes de subir al escenario el artista confesó que esto es lo más increíble que jamás pensó hacer en la música en su vida: “España me ha dado las oportunidades que ni soñaba tener. Todavía no me lo creo”.

Apenas comenzó a tocar su guitarra, Omar hizo suya la canción “Idilio” del compositor puertorriqueño Alberto 'Tití' Amadeo y también popularizada por el boricua Willie Colón.

Con su interpretación y su desempeño con el instrumento, Omar no solo hizo girar a los tres jueces con cupos disponibles en sus equipos, sino que los hizo “pelearse” entre sí para convertirse en su coach.

Aunque Orozco y Pablo hicieron su mayor esfuerzo por conquistarlo, fue la italiana Laura Pausini quien se llevó a su team al cubano.

El cantante cienfueguero de 47 años llegó al país ibérico en 1996 y vive actualmente en Málaga.

Omar comenzó su carrera en la música mezclando el flamenco y la rumba cubana junto a un grupo de artistas españoles; sin embargo, a raíz de las fotos que un amigo hacía de sus presentaciones comenzó a interesarse en la fotografía hasta que esta se convirtió en otra de sus pasiones.

Como fotógrafo Omar tiene una modelo de belleza indiscutible, una personita que disfruta captar con su lente, su hija de un año y tres meses por quien siente un amor inmenso.

La pequeña, sin embargo, no solo ha sido su musa para las fotos sino también la chica a la que canta las canciones de la Granja de Zenón como “La Vaca Lola”.

Precisamente a su hija dedicó Omar su actuación en las audiciones del concurso de talentos: “Vengo a La Voz para dejarle algo a mi hija de lo que pueda estar orgullosa el día de mañana”.

La próxima semana comienzan las batallas en esta nueva edición de La Voz España. Solo queda esperar si Omar González una vez más logra conquistar a los coaches y al público.

El pasado año estuvo presente en La Voz España el cubano Carlos Ángel Valdés, y llegó incluso a la gran final del programa.

