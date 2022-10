Exlanzador cubano Ciro Silvino Licea en Estados Unidos: “Estoy feliz”

“Yo no me fui ilegal, yo me fui por el aeropuerto internacional de Camagüey vía Managua y ahí fui atravesando fronteras hasta llegar aquí. Estoy feliz, me reencontré con mi esposa; estoy en el mismo país donde vive mi preciosa hija de 20 años, que estudia en la Universidad de Miami; y quiero enfocarme en poder entrenar a jóvenes peloteros aquí en Houston, Texas, donde pienso radicarme”.

Son las primeras declaraciones del granmense Ciro Silvino Licea, “El Indio del Dátil”, recién llegado a la ciudad de los Astros, en una exclusiva para CiberCuba.

El Indio deja rubricada una excelentísima carrera en 23 Series Nacionales, 208 victorias, 26 juegos salvados y 1,887 ponches, además de seis temporadas como entrenador de pitcheo de Granma, función en la que junto a Luis Ernesto González, ayudó al equipo a ganar cuatro campeonatos. Asimismo, Licea integró en varias oportunidades la escuadra nacional.

Estabas en la cúspide, muchos aseguraban que ibas a ser el entrenador de pitcheo del Cuba al Clásico Mundial. ¿Por qué ahora decides marchar?

Te lo dije antes y te lo reitero: la familia es lo primero y Cuba no está nada bien y eso no es secreto.

¿Qué me dices del paso de los Astros, ya clasificados para la Serie Mundial a iniciarse este viernes precisamente en Houston?, ¿piensas ir a verlos?

Chica, yo tengo magníficas relaciones con los Gurriel, con el Yuli; ojalá pudiera ir. Yo soy de los Astros y hasta ahora han estado a gran altura, barrieron a los Yanquis, eso lo dice todo.

¿Cómo fue el encuentro con tu esposa?

Puedes imaginártelo; llevábamos cuatro meses separados. Nosotros nos casamos hace 16 años. Yudelkis es un regalo que me hizo la vida, como lo es mi única hija Helen Leonor. Me siento bendecido.

¿Qué pasó en la frontera?

Donde tuve más problemas fue en México, se torna algo violento atravesarlo. Además, ya hace días que las redes comentaban mi paso por la travesía hacia aquí y no se me hizo fácil… pero ya estoy aquí.

¿Qué sentiste cuando te dijeron que tu gigantografía en el “Mártires de Barbados” había sido tapada con una sábana?

Tú me conoces desde muy joven, tú fuiste la que me identificó como El Indio del Dátil, por lo cual siempre te estaré enormemente agradecido, tú sabes que yo di TODO por mi provincia, por mi país. ¿Cómo es posible que mi retrato sea tapado con una sábana para después ser quitado de allí y tirado sabe Dios dónde? ¿Qué ejemplo están dando para las nuevas generaciones? Me disgusté mucho. No hay derecho.

Simple, y esto lo estoy diciendo yo: cuando dejas de servir a sus intereses te tiran como basura; que vales mientras cumplas con sus predicamentos y cuando no… ¡te desechan!

Indio, aún así, ¿estarías dispuesto a entrenar a un equipo Cuba si mejoraran las cosas, si no fueras presionado por nada?

Claro, los hombres y sus mandatos pasan; la vida prevalece. Yo soy cubano y siempre haré todo lo que pueda por mi nación. Si las cosas cambian, si no hubiera represión… ¡por supuesto que sí!

Solo me resta desearle al Indio del Dátil un futuro promisorio, acorde a su profesionalidad y entrega al béisbol, además de agradecerle esta primicia para CiberCuba.