Organizaciones de la sociedad civil exigen representación plural de la ciudadanía en las elecciones municipales

Organizaciones de la sociedad civil cubana exigen al régimen que permita representación plural de la ciudadanía en las próximas elecciones municipales del poder popular.

El Consejo por la Transición Democrática en Cuba (CTDC) y el Frente Democrático de Concertación (D Frente) anunciaron que apoyarán a un grupo de personas que se presentarán a las asambleas de nominación de candidatos a delegados.

"El CTDC respalda a ese grupo de candidatas y candidatos que perseveran en el empeño del pluralismo representativo de la ciudadanía", expresó el grupo en un documento, publicado en Facebook.

Captura de Facebook / D Frente

La declaración precisa que "Cuba tiene ya una historia de candidaturas independientes iniciada en el año 1988", y cita varios intentos de personas que lograron ser nominadas en sus áreas de residencia, y que aunque fueron frustrados por el gobierno, reflejaron "las aspiraciones ciudadanas por una representación diversa de sus inquietudes y reclamos".

La CTDC considera que tras las protestas masivas del 11J, las publicaciones de la gente en las redes sociales y el reciente referendo del Código de Familias, este es un momento socialmente más favorable, pues millones de cubanos "han venido manifestando sus deseos más profundos de cambios en todos los órdenes".

"La crisis de representación del gobierno y del partido comunista cubanos no puede ya enmascararse detrás de discursos oficiales que no representan las dinámicas de la sociedad real. Hoy, la única representación genuina es la representación plural de la ciudadanía. Desde abajo, desde donde se construye la democracia. ¿Cuántos problemas locales que afectan a nuestras comunidades no se habrían resuelto si las y los ciudadanos estuvieran representados por candidatos de su preferencia, libremente elegidos entre una pluralidad de opciones?", señaló.

El texto subraya que esta representación no debe ser solo de necesidades, sino también de propuestas, y que el protagonismo lo tienen los ciudadanos. Por ello, invita a más cubanos a "que hagan uso de su derecho a la representación plural de la ciudadanía".

"Si esta nueva ambición de representación plural es atacada y obstruida por el gobierno y sus autoridades, impulsaremos entonces una fuerte campaña por la abstención. Sin pluralidad reconocida no hay ni país ni nación posibles", concluye.

El pasado 21 de octubre comenzó en Cuba el proceso de nominación de candidatos a delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, proceso que se extenderá hasta el 18 de noviembre.

En este periodo se publicarán las listas de los votantes, y los CDR verificarán "casa a casa" que estén todos los electores que fueron incluidos en los listados.

En septiembre, el gobierno convocó las elecciones para elegir a los delegados, los presidentes y los vicepresidentes de las Asambleas Municipales para los próximos cinco años.

La Ley Electoral cubana, que entró en vigor en 2019, dispone que estos comicios se realizan cada cinco años, al menos 90 días después de la convocatoria del Consejo de Estado.