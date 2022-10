Apagones en Cuba este domingo por déficit de 946 MW

Termoeléctrica "Antonio Guiteras", Matanzas Foto © Facebook / UNE Cuba

La empresa eléctrica de Cuba anunció para este domingo apagones en casi todo el país, producto de un déficit de energía que podrá llegar a los 946 MW.

La rotura de centrales termoeléctricas y equipos electrógenos disminuyen la capacidad de distribución al Sistema Energético Nacional (SEN), por tanto solo podrán producir 2,154 MW de los 3,030 MW de demanda que se alcanzará en el horario pico nocturno.

Continúan sin funcionar, por averías, las unidades 6 y 7 de la termoeléctrica del Mariel, la planta "Otto Parellada", la unidad 4 Nuevitas y la 2 de Felton. En mantenimiento el bloque 8 del Mariel, el 2 de Santa Cruz, el 5 de Nuevitas, el 1 de Felton y el 3 de Renté.

Asimismo, la Unión Eléctrica (UNE) detalló que este sábado hubo un déficit de energía de 1,004 MW a las 7:20 p.m., y los apagones se extendieron hasta pasadas las cuatro de la madrugada del domingo. Para la jornada anterior habían pronosticado una afectación de 975 MW.

Las noticias de apagones continúan indignando a los cubanos, que sufren los cortes de electricidad y deben cambiar sus hábitos de vida y asumir las consecuencias de esta crisis.

"Los apagones más grandes son en el horario de la noche , hay un brote de dengue grandísimo , ya ahorita hay que pedirle permiso a los mosquitos para que nos dejen entran a nuestra casa. Moriremos todos por dengue y por falta de corriente en el horario de la noche", escribió una persona.

"La UNE debería desaparecer, hasta que en cuba no.exista competencia no habrá cambio de ningún tipo. Al paso que va cuba conocerán al mismo Cristóbal Colón", dijo otro internauta.

El usuario de Facebook Luis Manuel López criticó la situación particular de Camagüey, donde las autoridades incumplen la planificación de los apagones y cuando se les pide que rindan cuenta, alegan que es una provincia con demasiada demanda.

"Es una falta de respeto, tanto del gobierno como de la OBE provincial, que aquí no exista una guía, todos nuestros electrodomésticos expuestos a romperse, a vivir como locos persiguiendo la corriente, eso sin contar que al no haber programación nos afectan en cualquier horario, muchas veces llegamos del trabajo y no tenemos derecho a nada, pues desde las 5 pm estamos a oscuras", lamentó.