Jorge Perugorría se despide de su personaje en serie mexicana "La Máquina"

Para los actores la vida se convierte muchas veces en una secuencia de diferentes personajes; cada uno irrumpe en su mundo por un tiempo y luego solo queda verlo a través de la pantalla.

Al cubano Jorge Perugorría le ha tocado una vez más despedirse de una de sus tantas interpretaciones; en esta oportunidad se trata de Sixto, personaje en la serie La Máquina que todavía está en proceso de producción.

En su perfil de Instagram, el protagonista de Fresa y Chocolate compartió con sus seguidores la forma en que se despidió de este papel.

“Adiós Sixto. Ha sido un gustazo interpretar este personaje y haber sido parte de La Máquina, ¡maravilloso equipo!”, compartió Perugorría en un post junto a unas imágenes en la que se le ve rapando su cabeza con una máquina de pelar.

Aunque el actor no dio detalles de su personaje, por algunas de sus publicaciones en esa red social sabemos que en esta lucirá el cabello un poco más largo y hasta bigote.

"De vuelta a México, lindo y querido", escribió el actor el pasado agosto también Instagram, luego de llegar al país azteca para las filmaciones.

La Máquina tendrá como protagonistas a tres populares actores mexicanos, Gael García Bernal, Diego Luna y Eiza González, quienes junto al resto del elenco se encargarán de contar la historia de un boxeador en el final de su carrera deportiva que intenta alcanzar un último título.

Según la revista Vogue México, se trata de una serie de ficción mexicana, íntegramente en español, producida por Searchlight Television y que podrá verse en las plataformas streaming Hulu Original y Disney+.

La serie es una creación del escritor y productor norteamericano Marco Ramírez, a quien se le conoce por otros trabajos como Orange is the New Black, Da Vinci's demons, Daredevil, entre otras, y está dirigida por el cineasta mexicano Gabriel Ripstein reconocido por la película 600 millas.

Si bien esta producción todavía no tiene fecha posible de estreno, ya muchos la esperan y será una oportunidad para ver otra vez en escena a Jorge Perugorría, uno de los actores cubanos más reconocidos a nivel internacional.

