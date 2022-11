Marc Anthony y Alejandro Sanz, entre las colaboraciones soñadas de Luis Fonsi

La carrera de Luis Fonsi está marcada por el éxito. Una trayectoria profesional extensa en la que ha tenido la oportunidad de unirse a grandes artistas con los que ha creado verdaderos hits musicales. Pero a pesar de todas las colaboraciones con otros cantantes que tiene en su lista, todavía tiene varias pendientes que le gustaría hacer y que ha desvelado a todos sus seguidores de Instagram.

En un vídeo que colgó el artista puertorriqueño en su perfil de Instagram, desveló los cinco artistas con los que sueña con colaborar. Ellos son Alejandro Sanz, Marc Anthony, Stevie Wonder, Rihanna y Laura Pausini.

La realidad es que con Alejandro Sanz han cantado en varias ocasiones juntos, pero nunca ha sido una creación compuesta por los dos. "Me encantaría grabar con él. Es uno de los mejores. Mi amigo, lo quiero mucho, lo respecto mucho. Es un gran cantautor y me encantaría. He cantado muchas veces con él pero nunca he grabado", comentó sobre esta colaboración, que podría ser una realidad teniendo en cuenta la amistad de ambos.

Sobre el intérprete de "Vivir mi vida" comentó que lo considera "su hermano", pero al igual que con Sanz, nunca ha tenido la oportunidad de grabar con él. "Está en la lista de sueños por cumplir", aseguró.

Entre los cinco nombres que dio Luis Fonsi está el de Stevie Wonder, al que tuvo la oportunidad de conocer y saludar. "Es lo más cerca que he estado de él. No pierdo la fe de algún día hacer algo con él", dijo Fonsi.

Otra colaboración con la que sueña es con Rihanna, que el año que viene cantará en el Super Bowl y el boricua ya ha confirmado que verá su retorno a los escenario con felicidad. A pesar de que no sea fácil llegar a trabajar con ella, él la mantiene en su lista.

La más sorprendente de esta lista puede que sea Laura Pausini, puesto que él ya tiene una canción con ella, "Todo vuelve a empezar", que lanzaron en 2008. "La canción nunca fue un sencillo entonces siento que mucha gente no la escuchó. Me encantaría revivir ese momento y grabar algo completamente diferente", aseguró.

Desde luego, el artista tiene muy claro con quién sueña con trabajar y estamos seguros que todas las colaboraciones que tiene en mente serían un éxito que disfrutarían muchísimo sus fans.

