Gerard Piqué se retira: "Este sábado será mi último partido en el Camp Nou"

El futbolista catalán Gerard Piqué anunció que se retira del fútbol con un emotivo video donde asegura que este sábado será su último partido en el Camp Nou ante el Almería.

En el clip, de dos minutos de duración, Piqué hace un recuento de su vida, ligada al Club Barcelona desde la niñez, y afirma que no quería ser futbolista, sino jugador del equipo azulgrana, con el que ha completado más de 600 partidos en 25 años.

"Vosotros, culers, me lo habéis dado todo, y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero deciros que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou", afirmó en su mensaje, que tomó por sorpresa a los barcelonistas.

"Pasaré a ser un culé más, animaré al equipo y transmitiré mi amor por el Barça a mis hijos, tal y como mi familia hizo conmigo. Y ya me conocéis, tarde o temprano, volveré. Nos vemos en el Camp Nou. ¡Visca el Barça, siempre!", concluyó el también empresario.

Recordó, además, que en toda su carrera ha ganado todos los títulos con el Barça: 1 Mundial, 1 Eurocopa, 4 Champions League, 8 Ligas, 7 Copas del Rey, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 6 Supercopas de España, 1 Premier League, 1 Copa Inglesa.

La decisión del central fue anunciada en medio de cuestionamientos por el bajo rendimiento del catalán, a pesar de lo cual es uno de los 55 jugadores españoles preseleccionados para el Mundial de Qatar, a celebrarse entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre.

Este año el Barça volvió a quedar fuera de la Champions en la fase de grupos este año (y jugará como el anterior la UEFA), aunque van segundos a solo un punto del Real Madrid en la Liga.

Tales resultados abrieron varios cuestionamientos sobre la permanencia en el equipo de Piqué, cuya imagen se ha visto afectada, además, por el escándalo tras la separación con la cantante colombiana Shakira.

Hace algunas semanas Xavi Hernández, entrenador del azulgrana, debió salir en defensa del central: "Lo único que puedo decir de Piqué es que juegue o no juegue, dentro del vestuario es un ejemplo en mayúsculas. Entrena al 100%, no pone ni una mala cara y se deja la piel juegue diez minutos, media hora o los 90. Lo digo públicamente porque se lo merece. Es un ejemplo de capitán y esto lo tiene que saber la gente. Pido unidad si no fuera un ejemplo no diría nada, pero lo es".