Fanático de béisbol feliz de haber cogido la pelota del espectacular jonrón de Yordan Álvarez

El fanático del béisbol que atrapó la pelota con la que Yordan Álvarez llevó a los Astros de Houston a la victoria en la Serie Mundial 2022, aseguró que jamás se deshará de esa bola.

Jim Rice, de 49 años, creció en Houston y es un seguidor de los Astros desde niño. El sábado acudió al partido llevando puesta el pulóver con la foto del cubano.

"Ya me han hecho una oferta y no tengo intención de dejar ir esta pelota. Una de esas cosas que siempre quise hacer es atrapar una pelota de uno de estos muchachos y que mis Astros lo hagan en la Serie Mundial y que yo pueda ser parte de eso y estar aquí para atraparlo, es algo... Quiero quedarme con esto, quiero aferrarme a esto para siempre", dijo a Click2 Houston.

Rice es director de contabilidad de una empresa de petróleo y gas en Dallas, Texas. No tenía entradas para el juego, pero ese día por la mañana su jefe lo llamó y le dijo que le sobraba una. No lo pensó dos veces y fue a su casa, se despidió de su esposa y su hijo y les dijo que volvería al día siguiente.

Cuando llegó al Minute Maid Park pensó que su puesto era genial, porque se veía todo el estadio, pero se sintió decepcionado porque la zona estaba fuera de la distancia de un jonrón.

"La vi salir del bate. Pensé antes en el juego que no había forma de que las bolas llegaran aquí. Esta cosa simplemente voló, voló y voló, golpeó el suelo una vez, saltó una vez y la agarré como un balón suelto. Estaba en el suelo cogiendo esta pelota. No había forma de que nadie más que yo consiguiera esta pelota", celebró.

Jim lleva toda su vida yendo a partidos de béisbol, pero nunca pensó que se llevaría a casa la pelota que le dio a su equipo su segundo título mundial, gracias al batazo del cubano, uno de sus jugadores favoritos.

"He estado viniendo a los juegos de béisbol durante 49 años. Nunca he atrapado una bola de foul, un jonrón o un jonrón de práctica de bateo, así que atrapar esto durante la Serie Mundial, en un juego como este, es una de las sensaciones más increíbles que he tenido", admitió.

El suceso ocurrió en la sexta entrada del choque contra los Phillies de Filadelfia. Con dos corredores en bases, Yordan lanzó una pelota a 450 pies por el center field, que le cayó en las manos a Rice.

Este dice que le ha gustado Yordan desde que apareció porque es un gran bateador, y asegura que "es divertido verlo".

"Sin duda, esto [la pelota] se queda conmigo. Este es mi título de memoria aquí mismo", subrayó el afortunado a MLB.com.