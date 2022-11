Georgina Rodríguez se adelanta a la Navidad y decora su impresionante árbol con sus hijos

Son muchos los que tras celebrar Halloween comienzan a prepararse para la Navidad. Ese el caso de Mariah Carey que le dio una bienvenida viral a noviembre escuchando "All I Want for Christmas Is You". Pero también lo es el de otras personalidades como Georgina Rodríguez, que tras disfrutar de la noche más terrorífica del año con sus hijos se puso manos a la obra para decorar su hogar para recibir la época navideña.

En un álbum que colgó en Instagram podemos ver una selección de imágenes de estos últimos días. Fotos de sus hijos con Cristiano Ronaldo disfrazados por Halloween, disfrutando de algún evento con los pequeños, otra imagen junto al futbolista. Pero en este carrusel también incluyó dos decorando el árbol de Navidad.

En las instantáneas podemos ver a Cristiano Jr., Eva y Mateo y Alana Martina colgando bolas de Navidad en el gran abeto que decora la casa en Mánchester en la que reside la familia.

Desliza para ver las imágenes:

"El sentido de mis horas, minutos y segundos…Gracias Dios por tanto amor. Soy una mamá y novia muy afortunada", comentó la modelo española al publicar este íntimo álbum familiar, en el que también aparece la bebé Bella Esmeralda, que nació en abril de este año.

Gracias a estas imágenes sabemos que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez junto a sus hijos ya se han impregnado del espíritu navideño para las próximas fiestas aunque todavía faltan varias semanas para que lleguen las esperadas fiestas. Y como decíamos, no son los únicos que están listos para recibir la Navidad, Mariah Carey está preparada para cantarnos un año más su sonado "All I Want for Christmas Is You" desde que acabó Halloween:

