Las Kardashian se disfrazan de Kris Jenner por su 67 cumpleaños

Las Kardashian están de celebración. La matriarca del Clan llegó este sábado a los 67 años, una ocasión única para festejar a Kris Jenner por todo lo alto con una fiesta en la que todos iban disfrazados de... ¡la cumpleañera!

Las hermanas más famosas de la televisión y sus amigas se reunieron este fin de semana para celebrar la nueva vuelta al sol de la empresaria y todos los invitados recrearon los looks más icónicos de Kris Jenner, incluida la hija mayor de Kim Kardashian, North West. ¡Súper divertido!

Las imágenes de esta curiosa celebración llena de Kris Jenners están circulando sin parar por las redes sociales, donde los cibernautas han aplaudido la ingeniosa temática de esta fiesta de cumpleaños.

Algunos de los mejores looks llegaron de la mano de las hijas de la empresaria, a excepción de Kendall Jenner, que no estuvo en la celebración. Kourtney Kardashian, por ejemplo, replicó el estilismo que lució su madre en el videoclip de "Thank U, Next" de Ariana Grande mientras que Khloé Kardashian apostó por un look de su madre cuando llevaba el pelo rubio.

Entre las invitadas que también se sumaron a esta transformación encontramos a Melanie Griffith. "Kourtney organizó una maravillosa cena de cumpleaños con todas las hijas de Kris y mejores amigas y para sorprenderla, ¡todos nos vestimos como Kris! Aquí estoy glamurosa. ¡¡Muy divertido!!", comentó la estrella de Hollywood.

¿Cuál de todos los looks fue tu favorito?

