Alexis Valdés se deshace en elogios hacia David Torrens tras concierto en Miami

El cantautor cubano David Torrens se presentó este fin de semana en Miami en una actuación que Claudia y Alexis Valdés no se perdieron y que disfrutaron al máximo.

Tras el concierto, el humorista radicado en esa ciudad, se deshizo en elogios hacia el compositor a través de sus redes sociales.

“He ido al Real Café a ver a David Torrens. En primer lugar porque Claudia es una fan incondicional (de las que grita ¡David te amo! Y yo que soy un tanto tímido paso un poco de pena)”, confesó el actor en un post en Instagram.

Sin embargo, las confesiones y reconocimiento de Alexis hacia su coterráneo no quedaron allí: “Fui a ver a un gran artista. Eso ya lo sabía. Pero no sabía cuán grande. Cuánto me iba a impactar. Vi a un artista excepcional en total dominio de su arte. Como cantante. Como intérprete. Como autor. Y como guitarrista. Una maravilla. Un nivel de riesgo y de osadía y encanto y humanidad, tremendos”.

Alexis dijo que si bien para algunos como Claudia esto es una obviedad, para él fue toda una sorpresa porque no pasó su juventud escuchando a Torrens, sobre todo, en los años 90 cuando marcó la música cubana.

No obstante, el humorista añadió: “Todo lo que de él me perdí, lo recuperé en una noche. Porque pude ver a David en su plenitud. Solo con su guitarra una percusión y un coro. No necesitaba más. Estaba espléndido. Gigante (…) Anoche además vi a un ser humano tan verdadero, humilde, cercano y generoso”.

Durante la presentación, David Torrens le dirigió unas palabras al comediante que este no supo cómo agradecer, pero se subió al escenario a cantar con él un par de boleros: “No puedes decir que no a tal privilegio”.

En otra de las publicaciones en Instagram, Alexis Valdés reconoció que “muchas veces se nos olvida o no tenemos el tiempo o la suficiente generosidad para reconocer a nuestros pares. A los artistas de nuestro tiempo. Sobre todos los artistas fabulosos de nuestra generación como es él”.

Al final de su post, Alexis reiteró que fue a verlo por su pareja Claudia porque es una de sus fans, pero terminó como ella: “Creo que yo también lo grité 'David te amo'. Y después a lo cortico le dije 'brother eres un mostro'”.

A través de su cuenta en Facebook, David Torrens correspondió a las palabras del humorista: “Ale me conmovió mucho lo que escribiste, sabes cuánto te respeto y viniendo de ti ha sido muy importante para mí, he quedado a punto de la lágrima. Gracias a ti por tu complicidad y a Claudia que provocó el encuentro”.

El cantautor habanero es uno de los de los representantes de la tercera generación de la Nueva Trova Cubana. Desde que comenzó su carrera con solo 15 años hasta la fecha, ha incursionado en diferentes géneros musicales fusionando el rock, el son, la balada, el rap, el bolero, la trova, la conga y el jazz para lograr un sello muy distintivo.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.