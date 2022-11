Díaz-Canel dice que en Pinar del Río se respira "aire de agradecimiento" por lo hecho tras huracán Ian

El gobernante Miguel Díaz-Canel aseguró este viernes que en Pinar del Río se respira un "aire de agradecimiento" por el trabajo que se ha hecho tras el paso del huracán Ian.

El mandatario visitó el municipio San Luis, donde más del 26 por ciento de la población sigue sin electricidad, y tras hablar con varios residentes afirmó que el ánimo "es otro", distinto al que había horas después del paso del meteoro.

"Volvimos a Pinar del Río, que luce distinto y se respira un ambiente de agradecimiento por el trabajo que se ha hecho. Regresamos a San Luis, de los municipios más afectados y donde estuvimos horas después del huracán. También allí es otro el ánimo", dijo en su cuenta de Twitter.

"Varios internautas comentaron en el tuit, aclarándole a Díaz-Canel que el pueblo no tiene que agradecerle nada, y que su deber al frente del país es dar solución a los problemas de la población.

"Cada viaje al desastre demuestra tu incapacidad y la del sistema económico y de gobierno de tu administración. Si se es eficiente, desde tu oficina coordinas todo, dejando las fuerzas productivas encargarse de eso y usted dedicado a los asuntos importantes de seguridad nacional", cuestionó un tuitero.

"Los cubanos te agradecemos tanto, tanto, que no te imaginas lo que agradecemos que te pierdas como Camilo", escribió una joven.

"Me da rabia como este tipo publica fotos de dos o tres gaticos saludándolo como si eso representara a todo el pueblo. Locoooo, los cubanos en general no te quieren, lo que hiciste en Pinar del Río no es una hazaña, era tu obligación como presidente, no lo hagas ver de otro modo", recalcó otra.

Díaz-Canel es asiduo a mostrar una imagen de líder de pueblo, cercano a la gente.

La semana pasada, una residente en el municipio Sandino se le tiró al cuello y lo besó efusivamente, y le dijo que después de haber visto a Fidel Castro, a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro, solo le faltaba él.

"Dios lo bendiga y le dé salud. Vi a Fidel en el 'Aló presidente', vi a Chávez, vi a Nicolás Maduro y me faltabas tú", le espetó.

A finales de septiembre, otra pinareña le aseguró que los cubanos son "humildes y pobres, pero fieles a la revolución".

"Usted tiene un pueblo con usted", aseguró una vecina de reparto Hermanos Cruz, en el municipio cabecera, quien añadió: "Puede confiar en nosotros, somos humildes y pobres, pero somos fieles a la revolución".

En su recorrido del jueves, el dirigente no precisó qué es lo que -en su opinión- luce distinto en Pinar del Río, una provincia donde más de 106,200 viviendas continúan afectadas, según se informó el miércoles en la reunión de seguimiento a la recuperación.

Esta semana, el régimen anunció la construcción de unas 20 casas de madera y techos de zinc para los damnificados del huracán en la comunidad José Martí del municipio San Luis.

Con su habitual tono triunfalista, la prensa estatal habló de "20 confortables viviendas de madera, para familias que lo perdieron todo", que fueron visitadas por el mandatario y el amplio dispositivo de fotorreporteros que lo acompaña.

A pesar de las promesas oficialistas, en Pinar del Río cientos de personas siguen albergadas a la espera de que se reparen sus viviendas, las cuales se suman a otras miles de familias que llevan décadas aguardando la recuperación de sus casas destruidas por otros fenómenos meteorológicos.

Además del sensible tema de la vivienda, unas ocho mil familias permanecen sin electricidad, fundamentalmente en los municipios de San Juan y Martínez y San Luis, que se encuentran a un 73.09 por ciento y a un 73.52 por ciento de recuperación, respectivamente.

Días atrás, la periodista Julita Osendi denunció que en el poblado La Virginia, en San Luis, su familia seguía sin electricidad, pese a lo cual los linieros de otras provincias habían vuelto a sus casas.

"Hoy hace un mes que pasó Ian por esta Isla. Siguen sucediéndose noticias de avance en la electrificación de zonas. Me han dicho que los linieros de otras provincias han regresado y... La Virginia, donde viven mis jimaguas, sigue sin luz y con entregas de agua irregulares. Realmente nunca me canso pero esta vez ya no sé qué hacer. ¿Alguien pudiera explicarme? ¿Vendrá la luz este año en ese lugar olvidado", preguntó.