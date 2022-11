El Chacal está de estreno: Así suena “Una noche más”

A punto de comenzar el fin de semana, El Chacal aterrizó en las plataformas digitales con el estreno de “Una noche más”, un tema para poner a gozar a su público.

La canción llegó acompañada de un videoclip filmado en Jamaica y en el que resaltan los paisajes de este país, sus barrios y su gente.

El propio cantante se encargó de promocionarla en sus historias de Instagram, mientras en YouTube acumula más de 12 mil reproducciones en solo horas.

Captura Instagram / El Chacal

“Una noche más” cuenta la historia de un hombre que, mientras más evitaba enamorarse, cae rendido ante una mujer y termina suplicando por pasar más tiempo a su lado.

“Yo no quería enamorarme, solo una noche en el sexo y después olvidarte, para nunca buscarte / Yo no quería enamorarme y ya tú ves corazón como me toca rogarte”, comienza cantando El Chacal.

El videoclip tiene al reguetonero como protagonista y a una modelo con cabello afro y una belleza indiscutible que es pura sensualidad.

En las imágenes se ve al cantante recorriendo las calles de Jamaica, la costa y también algunos bares y lugares de óseo.

Los fans de El Chacal no dejaron pasar la oportunidad de dar sus opiniones sobre el estreno en el canal de YouTube del artista.

“Este tema no debe sorprender a nadie porque este artista es pura magia lo que hace”; “Un cantante super admirado por todos los que como yo siguen cada una de sus canciones para mí el mejor”; “Como siempre no decepcionas. La canción es muy bonita. ¡Eres genial!”; “El mejor de todos los tiempos cada tema que lanza es un éxito total”, escribieron algunos de sus seguidores.

El Chacal cerró octubre con otros dos estrenos, uno en compañía del compositor y cantante cubano Marvin Freddy, “Millonario”, y otro en solitario, “Halloween”.

El pasado septiembre El Chacal arrasó con “Te olvido”, un videoclip que tiene más de 800 mil reproducciones en YouTube, y una colaboración con Osmani García, “Mi fidelidad”, que supera los ocho millones de visualizaciones en esa plataforma.

