Feministas lanzan campaña sobre Ley Integral contra Violencia de Género en Cuba

Feministas cubanas convocaron para este lunes a varias acciones en redes sociales para exigir al gobierno la aprobación de una Ley Integral contra la Violencia de Género a través de la campaña "Tenemos nombre".

La propuesta recordará que continuaron los feminicidios en Cuba y que las autoridades legislativas aplazaron hasta el 2028 la posibilidad de aprobar una ley que proteja a las mujeres en el país.

"El gobierno cubano ha postergado la ley de protección hacia las mujeres en contra de la violencia doméstica hasta el 2028, pero ya hemos contabilizado en Cuba alrededor de 32 casos de feminicidios; por eso necesitamos una ley ya, que proteja a la mujer. Sin nosotras, no hay país", declaró a CiberCuba la activista Elyzabeth Valdés, una de las promotoras de la iniciativa.

La red propone que se publiquen en Facebook, Twitter o Instagram mensajes a favor de las iniciativas que promueve este colectivo, y puede ser en formato de video o de texto.

Quienes decidan grabar el audiovisual, deberán usar este guion: "¿Sabías que las mujeres de Cuba no tienen una ley de Género que las proteja? El gobierno postergó la petición de una ley hasta 2028. Pero las mujeres cubanas no pueden esperar más. Por eso la Red Femenina de Cuba decidió lanzar la campaña #LeyDeGéneroYa para que las mujeres tengan una ley que las proteja lo más pronto posible. Yo soy (...) y porque lo que no se nombra no existe, me uno a esta campaña y te invito a que firmes esta petición, #TenemosNombre #LeyDeGeneroYa". Ahora invito a (...) para que se sume a este reto".

El colectivo feminista propone el uso de las etiquetas #TenemosNombre y #LeyDeGeneroYa, y que cada usuario de internet sume a unas diez personas a la iniciativa.

Asimismo, convocan a que firmen la petición de ley de género que desde hace un tiempo promueven en las instituciones cubanas.

Aunque la propuesta será para este lunes, las acciones podrán extenderse hasta el 10 de diciembre, incluido el próximo 25 de noviembre, cuando se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Violencia de Género.