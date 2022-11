Karol G nos transporta al "Cairo" con el estreno de su nuevo himno y espectacular videoclip

Se acabó la espera: Karol G está de estreno con su nueva canción "Cairo", que llegó este domingo 13 de noviembre a todas las plataformas digitales, pero en Youtube aterrizó en compañía de un espectacular videoclip rodado en Egipto.

En la letra del tema la artista habla de un romance que está floreciendo entre ella y un chico con el que al principio no tenía intención de tener ninguna relación.

"No estoy enamorada, pero falta poquito. Yo sé que me falta poquito. Me tiene diciéndole amor, tratándolo tierno, no me gusta dormir con nadie ahora si no es con él a mi lado no duermo", canta la Bichota mientras la vemos disfrutando de las calles del Cairo y su gente y otros de los lugares turísticos de Egipto como sus pirámides y la Esfinges.

Para la producción de este tema, que promete ser el nuevo himno de la colombiana, ha contado con Ovy On The Drums, su productor de cabecera, que también aparece en las imágenes del clip. Concretamente en un desierto de arena junto a Karol G.

Más allá el impresionante audiovisual que grabaron en Egipto, para la cantante colombiana conocer este país era un sueño por cumplir. Uno que además llega en forma de canción y videoclip. "Tenía una visión un poco más ambiciosa en este país: Cerrar las Calles, la esfinge y las pirámides de Egipto para lograr un vídeo que siempre estuvo en mi mente, en mis metas por cumplir y en mi corazón", cuenta en sus redes sociales, que todavía no puede creer que sea una realidad lo que logró al proponerse este reto tan complicado.

"Cumplir sueños mientras trabajo y le cuento al mundo sobre ellos, no tiene precio", agregó la intérprete de "Provenza", que le dio las gracias a su equipo por apoyar cada idea y creer en ella. "Ovy On The Drums, siento un inmenso orgullo personal por el trabajo que juntos hemos creado", dijo.

La reacción de sus seguidores ante este lanzamiento está siendo abrumadora. El vídeo supera los 2 millones de reproducciones y muchos de sus fans se sienten identificados con la letra de "Cairo", que no sería de extrañar que llegue al número uno de las listas de éxitos próximamente...

¿Qué te parece lo nuevo de Karol G?

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.