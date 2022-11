Madre cubana exige explicaciones por la muerte de su hijo recién nacido en hospital de La Habana

Una madre cubana exige explicaciones por la muerte de su hijo recién nacido en el hospital Enrique Cabrera de La Habana.

“Todavía no tengo resultados de la necro. Los espero, pero sé a conciencia que van a tratar de darme una respuesta convincente para que me quede tranquila. Pido, por favor, que me ayuden. Soy una madre desesperada. No sé qué hacer ni a dónde dirigirme. No duermo sabiendo ahora mismo que ellos están muy tranquilos con sus familiares en sus casas y mi bebé muerto, y yo como madre sufriendo, porque este dolor no se lo deseo a nadie”, apuntó en su perfil de Facebook Solangel Pérez Escalante, en su publicación, en la que relata cómo falleció su hijo a pocas horas de haber nacido.

Pérez Escalante refiere que su bebé nació el 29 de octubre último, tras una cesárea, en perfectas condiciones de salud.

Captura Facebook/ Solangel Pérez Escalante

“Mi hijo nació en perfectas condiciones de salud, y pesó ocho libras con cuatro onzas. De inmediato lo llevaron al cunero y a mí al salón de observación donde estuve sin saber de mi hijo más de 30 horas”, relata, además, la madre.

También refiere que ni a su esposo y a la familia paterna del bebé en ningún momento se le informó de su estado.

“Como madre yo preguntaba en el salón y nadie me contestaba. Nunca supe de mi hijo. Mi esposo y su madre nunca salieron de la puerta del salón. Mi suegra y mi prima se dirigieron a neonatología a saber del niño y no le explicaron nada. Nunca pudieron ver al niño. Imploré, pedí muchas veces ver al niño y la única respuesta que recibí fue que no había cama. Nunca pude ver ni darle pecho a mi niño”, apunta también la publicación de la desconsolada madre.

Asimismo, refiere que en la madrugada del 30 de octubre último su esposo y suegra reciben una llamada urgente del hospital, “porque el niño estaba en problemas”.

Captura Facebook/ Solangel Pérez Escalante

“La explicación que a ellos le dieron, sin más ni menos, fue que le dieron la tercera toma de leche al niño a las 9 de la noche y a las 11 de la noche, cuando fueron a revisarlo, el niño estaba frío y pálido y ellos urgentemente lo trasladaron a terapia. Lo entubaron, pero ya era tarde”, detalla Pérez Escalante sobre los detalles de la muerte de su bebé recién nacido.

Dice, además, que su esposo, suegra y otros familiares entraron a la sala de observación donde aún se encontraba para darle la trágica noticia.

“No sé cómo explicarles cómo me siento aún, porque sé que mi hijo estaba en perfectas condiciones de salud. Me preguntó qué estaban haciendo los médicos todo ese tiempo, sin revisar a mí bebé tres horas. Apenas mi familia vio al niño, estaba morado y cianótico. Para mí, mi niño murió por negligencia médica”, cuenta también.

Captura Facebook/ Solangel Pérez Escalante

Por último, la madre denuncia que para ella nunca hubo cama en la sala, “sin embargo, las personas que iban de acompañante al hospital, a ver sus familiares, comentaban que las camas en las salas las vendían en Admisión y los camilleros a 500 $. Entonces, ¿dónde está el respeto en este país? Sé que no voy a recuperar a mi hijo, pero no quiero que esto pase con otras madres y sufran lo mismo que ahora yo estoy sufriendo”.