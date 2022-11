Nueve balseros cubanos arriban a Islas Caimán en dos embarcaciones

Foto © Facebook/Cayman Islands Customs and Border Control - CBC

Nueve balseros cubanos arribaron a Islas Caimán en dos embarcaciones, según informaron las autoridades de ese territorio británico de ultramar.

“El Servicio de Aduanas y Control Fronterizo de las Islas Caimán (CBC) confirma que nueve migrantes llegaron al lado sur de Caimán Brac en dos embarcaciones separadas, aproximadamente a las 4:30 p. m. del martes 15 de noviembre de 2022”, informó este miércoles en Facebook el CBC.

También apuntaron que los cubanos serían procesados de acuerdo con los protocolos establecidos por el CBC en ese territorio, donde permanecen retenidos más de un centenar de balseros en alojamientos temporales en Caiman Brac hasta que puedan ser transportados a Gran Caimán, refirió este miércoles la plataforma Caiman News Service.

Captura Facebook / Cayman Islands Customs and Border Control - CBC

El citado medio apuntó, además, que en septiembre el gobierno de Islas Caimán había gastado alrededor de 1,3 millones de dólares canadienses en el apoyo a los inmigrantes, incluidos los que llevan tiempo aquí y las docenas de recién llegados este año.

Asimismo, puntualizan que el CBC se enfrenta a largos procesos de tramitación de solicitudes de asilo, y a decenas de solicitudes de personas en Cuba que buscan información de sus familiares.

"El CBC está siendo inundado con solicitudes de personas en Cuba que buscan información sobre sus seres queridos que se embarcaron en el peligroso viaje", asegura en el citado reporte el ministro de Control de Fronteras, Chris Saunders, tras señalar las circunstancias desesperadas que están llevando a los cubanos a salir de su país

Al menos otros 20 inmigrantes cubanos llegaron este domingo a Islas Caimán, 17 de los cuales fueron recogidos y rescatados por un carguero con destino a Gran Caimán luego de una llamada de socorro.

Con la llegada de este nuevo grupo aumenta a más de 300 los cubanos que han llegado a Islas Caimán, según un comunicado de las autoridades en el que precisaron que hasta el viernes pasado, antes del último arribo, en el territorio se encontraban 286 cubanos.

“Con 286 migrantes irregulares actualmente en las Islas Caimán, de los cuales 75 están en Caimán Brac y 211 en Gran Caimán, las principales dificultades para las autoridades gubernamentales son la provisión de alojamiento adecuado y el costo continuo de mantener a los migrantes”, indicaron.

La veintena de cubanos arribó a las islas en dos grupos. El primero, compuesto por 16 hombres y una mujer, desembarcó del portacontenedores Caribe Legend en el puerto de George Town el domingo a las 11:30 horas. Otro bote que transportaba a tres cubanos tocó tierra alrededor de las 6:45 a.m. en el área de Spots Bay en Caimán Brac.

La llegada en las últimas semanas a Islas Caimán de migrantes irregulares cubanos ha planteado algunos desafíos para las autoridades del Control de Aduanas y Fronteras (CBC) y despertado la preocupación de la opinión pública.

“Entiendo completamente las preocupaciones expresadas por ciudadanos con respecto al reciente aumento que hemos visto en la llegada de inmigrantes cubanos”, declaró Saunders.

El gobierno también tiene preocupaciones con respecto a los aspectos prácticos y los costos involucrados en el cuidado y albergue de los cubanos. “Sin embargo, debemos entender que el proceso de repatriación no es un proceso sobre el cual las autoridades gubernamentales de las Islas Caimán tengan un control total”, aclaró.

“Las Islas Caimán tienen obligaciones en virtud de la Convención de las ONU de 1951 con respecto a los refugiados y solicitantes de asilo. Cada migrante tiene derecho a solicitar asilo y el derecho a apelar si la solicitud es denegada. Solo una vez que se complete este proceso, podremos comenzar el proceso de repatriación, y el cronograma para su regreso a Cuba también depende de la respuesta del gobierno cubano”, indicó Saunders.

No obstante, reconoció que, “como país pequeño, no podemos absorber todas las llegadas debido a nuestros propios recursos limitados. Es un problema complejo y que no se soluciona fácilmente”.

El principal desafío local causado por la reciente afluencia de inmigrantes cubanos es la provisión de viviendas adecuadas. Actualmente, los migrantes son ubicados en alojamientos separados alrededor de Gran Caimán y Caimán Brac. El objetivo a largo plazo es acomodar a todos los migrantes en una sola instalación.

Acorde a las autoridades, el costo de seguridad, manutención y detención de migrantes irregulares en el período de enero a septiembre de 2022 fue de aproximadamente mil millones de dólares. Los factores que aumentan estos costos incluyen el plazo para recibir la autorización de repatriación del gobierno cubano y la duración de la solicitud de asilo y el proceso de apelación.

“Si bien estamos haciendo todo lo posible en el terreno para acelerar los asuntos, también mantenemos el diálogo y la cooperación con el gobierno cubano. En vista del aumento de llegadas a las Islas Caimán, y entendiendo que la situación puede empeorar, nos reuniremos con representantes del Gobierno cubano antes de fin de año para determinar el camino a seguir”, declaró el viceprimer ministro Saunders

Todos los migrantes cubanos que se encuentran actualmente en las Islas Caimán han solicitado asilo. De estos, 14 han agotado su proceso de solicitud de asilo o han retirado sus solicitudes y están a la espera de ser repatriados a Cuba.

En lo que va de 2022, ha habido dos vuelos de repatriación con cuatro migrantes de regreso a Cuba, dos en cada vuelo. El primer vuelo fue el 10 de julio y el segundo el 4 de noviembre.