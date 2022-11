Cineasta cubano denuncia censura en próximo Festival de Cine de La Habana

El cineasta cubano Carlos Lechuga denunció la censura de su filme Vicenta B en el próximo Festival de Cine de La Habana por parte del Ministerio de Cultura (MINCUL) de la isla.

“Mi abrazo solidario para el Festival de Cine de La Habana y sus trabajadores que están haciendo lo que pueden bajo la dura presión del Ministerio de Cultura de Cuba, que quiere censurar Vicenta B”, escribió este jueves en Facebook el reconocido cineasta cubano.

También apuntó que “a pocos días de que empiece el festival no hemos recibido noticias sobre si nuestra película está o no, cuando la inscribimos a tiempo y otras películas ya lo saben”.

Captura Facebook /Carlos Díaz Lechuga

Asimismo, aseguró que “trabajadores y amantes del cine están luchando para que en Cuba se vea la película. Muchos artistas que dieron su arte y amor en esta historia quieren ver la película con sus familiares”.

“Los invito a que pongan la película y ya si quieren invítenme a presentarla como van a hacer con otros”, concluyó en su publicación el director cubano.

Por su parte, la productora del filme, Claudia Calviño, en su perfil de Facebook explicó a las personas que le preguntan si van a poner el filme de Lechuga en el festival habanero, que aunque ella no controla lo que se pone en los festivales, siempre sueña con el momento en que los cubanos vean en el cine Yara una película que ellos hicieron.

Aseguró, además, que “nosotros inscribimos la película en el Festival y queremos que se ponga, que vayan los actores y la gente del equipo con sus mamás y sus parejas, y los vecinos de los lugares donde filmamos”.

La productora del filme comentó, también que “siempre he creído que es muy saludable que la gente normal civil de Cuba, los miles y miles de cubanos que van al cine, tengan oportunidad de acercarse a otras narrativas sobre nuestro país, y a otras historias, contadas con otros lenguajes”.

“Tanto me gusta el Yara y los cines gigantes de la Habana, que hasta el día de hoy le he dicho que NO, a cada proyecto / espacio alternativo que me ha pedido mostrar “SANTA Y ANDRÉS” en Cuba. Son invitaciones que agradezco todas, pero esa película será vista en Cuba en una sala de cine grandísima y repleta, cuando los malosos que van quemándole la vida y el coco a la gente, ya no puedan seguir tapando el sol con un dedo”, concluyó Calviño en su publicación.

Captura Facebook/Claudia Calviño

Recién, Lechuga pidió libertad para los presos políticos en la isla en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, por sus siglas en inglés).

Lechuga tras el estreno mundial de su filme Vicenta B en la ciudad canadiense en septiembre último, agradeció que su película fuera incluida en la muestra del TIFF 2022 y pidió por la libertad de todos los presos políticos en la isla, además de subir al escenario con la imagen del artista Luis Manuel Otero Alcántara en su playera, quien cumple una condena de cinco años en la isla por su postura contestaria contra el régimen.

En el perfil de Facebook de Vicenta B el realizador comentó que “lamentablemente la situación de Cuba nos tiene picados a la mitad. No puede haber celebración alguna sin pensar en las mujeres y hombres que han puesto el cuerpo. Cubanas y cubanos que lo único que quieren es tener un mejor país”.

También expresó todo su apoyo a los presos políticos y a sus familiares y madres que sufren. “Que todo lo que haya allá arriba ayude para acabar con la injusticia, que los que estamos aquí abajo podamos hacer más por ellos. Libertad!”, apuntó en su mensaje.

Asimismo, recordó que “desde hace muchos años estamos tratando de sacar adelante esta película”.

“Quiero agradecer la fuerza de Claudia Calviño que desde la primera idea ha estado luchando a mi lado. Quiero agradecer al equipo de mujeres y hombres que hizo Vicenta B. Agradecer a cada persona que desde 2016 ha puesto su voz o sus manos en ayudar a que se hiciera”, añadió el realizador cubano.

En este largometraje de ficción el director de cine cubano cuenta la historia de Vicenta B, una mujer negra de 45 años, cuyo hijo se va de Cuba en busca de una nueva vida.

Ella queda sola en La Habana, y se gana la vida leyendo las cartas, pero tras la partida de su hijo sus predicciones empiezan a fallar y decide esconderse detrás de las mentiras para no perder la fe.

Esta película, que cuenta con la producción de Claudia Calviño, se presentó en el TIFF, considerado uno de los festivales de cine con mayor asistencia de público a nivel mundial, e integró el programa de la sección Contemporary World Cinema, junto a otros seis filmes de cineastas iberoamericanos.

Lechuga es el realizador de los filmes Melaza y Santa y Andrés y recién se radicó en Barcelona, España, y es una constante voz crítica contra el régimen.