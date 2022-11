VaCuba reanuda los envíos de remesas a Cuba desde Estados Unidos

La agencia VaCuba en Miami reanudó el envío de remesas a Cuba de una forma legal, confiable y cumpliendo las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) y de las entidades bancarias cubanas.

"Hemos trabajado muy fuerte en estos últimos dos años con bancos, abogados y el Departamento de Estado para poder continuar sirviendo a las familias cubanas", dijo la administración de VaCuba este jueves.

Remesas a Cuba desde Estados Unidos

Envía remesas a Cuba desde Estados Unidos

Todos los envíos de remesas se realizan con Orbit S.A., en dólares estadounidenses (USD) y se depositan directamente a las tarjetas en moneda libremente convertible (MLC) de los familiares beneficiarios en la isla.

Los fondos de las remesas se depositarán diariamente en las tarjetas del Banco Metropolitano, Banco Popular de Ahorro y del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC).

Solo se excluyen las tarjetas que no están aprobadas por las restricciones de la OFAC. Este organismo estadounidense señala que no existen límites de importes a enviar a las familias cubanas, siempre que dichos familiares no estén en la lista de personas bloqueadas.

La compañía VaCuba, para la introducción del nuevo sistema de envío de remesas a Cuba está ofertando una tarifa del 7% por envío. Se trata de una oferta por tiempo limitado y solo es efectiva en los envíos de remesa a través de la página web.

Puedes enviar dinero a Cuba desde las oficinas de VaCuba

Los envíos de remesas a Cuba también los puedes hacer desde las oficinas de la agencia de viajes en Florida. VaCuba tiene 8 oficinas en el estado sureño, distribuidas por Miami, Hialeah, West Palm Beach y Tampa.

Los interesados pueden contactar directamente con los gestores comerciales de la compañía en Miami, por el teléfono 305-649-3491. Estos profesionales pueden asesorar sobre cuál es la forma más efectiva para hacer el envío de remesas a los familiares que tengas en Cuba.

Oficinas de VaCuba en Florida, Estados Unidos

Otros servicios que tiene la agencia de viajes en Miami

La compañía tiene una amplia gama de servicios para cubanos en Estados Unidos. Puedes renovar tu pasaporte, elegir un boleto de avión o comprar en la tienda online artículos de todo tipo para envíos a Cuba.

La compra online es un proceso muy sencillo y rápido de hacer. El servicio está diseñado para que el cliente encuentre en una sola tienda todo lo que necesite enviar a la isla, desde alimentos y medicamentos hasta un generador eléctrico que le permita a sus familiares sobrellevar los duros apagones en el país.

Entre los artículos más vendidos por la compañía están las motos eléctricas, baterías, colchones y aires acondicionados de tipo split. La mayoría de estos productos se entregan en la puerta de casa, en cualquier provincia del país.

¿Puedo enviar paquetería con VaCuba?

Sí, la agencia tiene activo un servicio envío de paquetería a Cuba desde Estados Unidos, para que sus clientes puedan mandar a la isla todo lo que deseen, sin importar en qué provincia del país vivan sus familiares.

El costo del envío de paquetería varía según el peso y el destino del bulto postal. Los paquetes se pueden entregar en cualquiera de las ocho oficinas de la compañía en Florida.