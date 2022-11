Habla mujer apuñalada por el asesino de Colón: "Vivía en mi cuadra"

Dianelis Torrens, una de las dos personas que el viernes resultaron heridas leves por parte del hombre que se acabó suicidando en Colón, en Matanzas, tras asesinar a su madre y herir mortalmente a otra anciana, indicó que el agresor vivía en su cuadra, aunque asegura que no tenía trato alguno con él.

“El vive en el barrio mío, en mi cuadra, pero conocer no lo conocía”, dijo Torrens en declaraciones a la TV Yumurí en las que explicó el susto que pasó cuando aquel hombre -identificado como Geovanis Padrón Abreu- vino hacia ella con un arma blanca.

“Yo iba saliendo de la escuela, había una actividad de fin de curso. Iba a recoger en la posta a mi niña, que está embarazada. Cuando salgo de la escuela, veo que ese hombre viene hacia arriba de mí. Me mete un empujón y me tira contra el piso. No me dio tiempo a nada”, relató la mujer.

“Cuando me tiró en el piso me metió dos punzonazos, uno por delante y otro por detrás”, precisó Torrens, quien asegura que su suerte fue que unos trabajadores de la Empresa Eléctrica que laboraban en la zona fueron testigos de lo sucedido y empezaron a gritarle al agresor, que salió corriendo.

La mujer dice que tras dejarla a ella tirada en el suelo fue cuando debió entrar en la escuela, donde alcanzó también a herir de levedad a una maestra.

Dianelis Torrens recibió de inmediato los primeros auxilios en una posta médica cercana, donde la curaron y la mandaron a reactivarse una vacuna.

En las últimas horas fue noticia que una anciana de 84 años, llamada Alba Hernández Rodríguez, se convirtió en la segunda víctima mortal del caso, dato que elevó a tres los heridos y rectifica la cifra inicial difundida de un fallecido y dos lesionados.

Hernández Rodríguez recibió heridas en el abdomen y el bazo, así como lesiones en la cabeza de las que no se pudo recuperar, y acabó falleciendo en el hospital Mario Muñoz Monroy.

Geovanis Padrón Abreu, de 46 años y con rasgos familiares de esquizofrenia, asesinó a su madre en su domicilio y luego entró en la vivienda de Alba y la atacó.

A continuación salió, agredió a Dianelis Torrens en la calle y entró en la escuela primaria "Eduardo R Chibás" e hirió a una maestra. Padres y trabajadores del centro escolar persiguieron al atacante, quien subió hasta la quinta planta del edificio # 33, en la calle Martorell, del reparto Frank País, y se suicidó lanzándose al vacío.