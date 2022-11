Accidente en Santiago de Cuba deja varios heridos

Un accidente ocurrido en la tarde de este sábado en Baire, municipio de Contramaestre, en Santiago de Cuba, dejó varios heridos, según trascendió en redes sociales.

De acuerdo con una publicación en Facebook de la internauta Elisa Hernández Pérez, el siniestro ocurrió frente a la fábrica de pienso de Baire. En las imágenes se aprecia un auto tipo camioneta impactado por un camión.

Afortunadamente, según los comentarios del post, no hubo que lamentar pérdidas humanas. No obstante, al momento de publicar esta nota, no había trascendido la cantidad ni la identidad de las personas lesionadas en el accidente.

Captura de Facebook / Elisa Hernández Pérez-Revolico Contramaestre

Hernández denunció que el conductor de un camión, que llevaba pasajeros, no quiso auxiliar a los heridos. “No me da la gana de parar, el carro es mío, no para cargar heridos”, exclamó el hombre al negarse a recoger a los lesionados en su vehículo.

Incluso, según la internauta, el chofer abrió la puerta del camión para pegarle a uno de los que estaba clamando por auxilio.

Captura de Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

En los comentarios a la noticia se abrió un debate sobre la conducta del chofer que negó la asistencia a los heridos, donde muchos coincidieron en que aunque fuera por nerviosismo, incurría en una falta de responsabilidad ciudadana al no querer ayudar.

Captura de Facebook / Elisa Hernández Pérez-Revolico Contramaestre

Los accidentes automovilísticos suelen ser noticia frecuentemente en Cuba. Hasta septiembre de este año se contabilizaron 7,302 sucesos de este tipo, cifra superior a la del año anterior, según datos oficiales.

En ese periodo, el número de muertos ascendieron a 507 y los lesionados a 5,498, de acuerdo con Roberto Rodríguez Fernández, jefe del Órgano especializado de Tránsito, de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria

La pasada semana, cinco personas resultaron heridas, una de ellas con peligro para la vida, tras un accidente de tránsito en la comunidad Mandinga, del municipio guantanamero de Baracoa.

Muchos fallecen en este tipo de siniestros y otros quedan con secuelas graves para el resto de su vida.