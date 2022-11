Niño cubano con leucemia espera visa humanitaria para ser atendido en hospital de Miami

José Camilo Cateura Díaz, un niño cubano de 11 años diagnosticado con leucemia, espera un visado humanitario para ser atendido en Miami.

El niño se sometería a tratamiento con quimioterapia y, eventualmente, a un trasplante de médula ósea en el Nicklaus Children’s Hospital en Miami, lo cual salvaría su vida, dijo el oncólogo Guillermo R. De Angulo al diario El Nuevo Herald.

Sin embargo, aún espera por la aprobación de su solicitud de parole humanitario por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

De acuerdo con la abogada de inmigración, Zulimary Maymi-Serrano, intermediaria legal entre la familia en Cuba y la agencia federal estadounidense, no se sabe cuánto podría tardar el procesamiento.

“Dicen que podría tomar 90 días, mi niño no tiene ni 30 días. Necesita que sea ya. Me duele decirlo, pero es así. No tenemos tiempo”, expresó la madre del menor, Judith Díaz Valentí, a El Nuevo Herald.

La mujer, que sufre por la salud de su hijo, confesó que teme que José Camilo no pueda viajar y no se salve su vida.

De acuerdo con el oncólogo De Angulo, que atenderá al niño en Miami, la vida del pequeño se ha deteriorado en días recientes: los dolores musculares se han recrudecido y tiene fiebre.

En el Instituto de Hematología e Inmunología DrC. José Manuel Ballester Santovenia, donde se atiende, “han agotado todos los medicamentos y recursos disponibles para tratarlo. Esto está causando un gran revés en su salud y bienestar y puede ser fatal si no se trata a tiempo”, dijo el médico, quien reconoció que aunque en el país existen muy buenos médicos, no cuentan con las herramientas necesarias para poner al niño en remisión completa.

A ello se suma la falta de especialistas para atender su caso. Su familia declaró que José Camilo sufrió una infección porque los enfermeros no se percataron de que debían cambiar a tiempo la canalización de una vena en su brazo.

“Hemos tenido que pedir que nos manden catéteres y medicamentos de otros países como Estados Unidos, Italia y España porque los hospitales no los tienen”, dijo la madre.

El niño, diagnosticado en 2020 con la enfermedad, solo podría salvarse con el trasplante de médula que le practicarían en EE.UU., pues en Cuba, el método que se aplica es la quimioterapia intensiva, y ello pondría en riesgo la salud del pequeño.

Recientemente, luego de un mes de quimioterapia para frenar un poco el desarrollo de la leucemia, José Camilo sufrió un sangrado digestivo que casi cobra su vida, dijo la madre.

En septiembre, el abuelo de José Camilo explicó que la única forma de salvarle la vida y curarlo era realizando un trasplante de médula, pero en Cuba era imposible realizarlo, por lo cual había que buscar una clínica en otro país que pueda devolverle la salud.

En medio de la crisis sanitaria cubana, muchos han debido buscar ayuda en otras instituciones fuera del país para salvar sus vidas.

En el Nicklaus Children's Hospital, en el suroeste de Miami-Dade, varios niños cubanos han podido ser salvados luego de recibir en este centro tratamiento para el cáncer. Tras esperar también por visados humanitarios, lograron poner su vida fuera de peligro y devolvieron la esperanza a su familia.