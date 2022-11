Maluma estrena nuevo look: "Desde hoy llámenme Don Juan"

Maluma está en el ojo del huracán por su visita a Qatar, donde además de participar en eventos del Mundial de Fútbol para cantar su canción "Tukoh Taka", vivió un momento muy incómodo cuando abandonó una entrevista en directo tras preguntársele por la falta de derechos humanos en el país.

Ajeno a toda esta polémica, el cantante colombiano no ha dejado de promocionar su canción para el Mundial, una colaboración con Nicki Minaj y Myriam Fares, en sus redes sociales, donde sorprendió a sus incondicionales con varias fotos mostrando su nuevo estilismo.

Papi Juancho, o más bien deberíamos decir Don Juan, como ha pedido ahora que le llamen, luce unas trencitas pegadas a su cabeza.

Para acompañar estas instantáneas en blanco y negro, escribió: "Desde hoy llámenme Don Juan". ¿Será la primera pista de su próximo álbum?

Las reacciones a este look no se han hecho esperar y muchos de sus seguidores aprobaron su nuevo peinado. Sin embargo, no todos los comentarios están relacionados con la imagen del intérprete de "Felices los cuatro", y es que el tema de Qatar continúa caliente.

"Un artista no se levanta de una entrevista y menos cuando se trata temas tan importante como los derechos humanos", "Qué decepción lo que pasó en Qatar", "Don vendido más bien" o "Trata de reparar ese error de ir a Qatar y lo de esa entrevista. Nos decepcionaste", son algunas de las críticas que se leen junto al post.

En la entrevista que le hicieron durante su estancia en Qatar, al reguetonero de 28 años le preguntaron sobre su participación en el torneo a pesar de las violaciones de los derechos humanos en el país.

"Es algo que no puedo resolver. Solo he venido a disfrutar de la vida, a disfrutar del fútbol y de la fiesta del fútbol", respondió Maluma. Sin embargo, el periodista insistió hasta que el artista decidió interrumpir la charla e irse.

