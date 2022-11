Pelotero pinareño Roidel Martínez sale de Cuba

El pelotero pinareño de 23 años, Roidel Martínez, salió de Cuba en las últimas horas y se encuentra en México, donde buscará firmar con una organización de Grandes Ligas.

La noticia fue confirmada en su web por el periodista deportivo Francys Romero, quien definió al jardinero zurdo de Pinar del Río como “uno de los mejores talentos del país”, alguien “posee herramientas y excelente físico” para probarse en las Ligas Mayores.

Martínez debutó en Series Nacionales en la temporada 2017-2018 y durante su recorrido en ese tipo de competición ostentó una línea ofensiva .342, 119 hits en 220 turnos.

El deportista formó parte del Equipo Cuba en varias ocasiones, entre ellas el Mundial Sub-18 en Thunder Bay, Canadá, en 2017. También participó en el Panamericano Junior de Barranquilla, Colombia, en noviembre de 2021.

Sin embargo, pesar de su buen rendimiento, en junio de este año no fue incluido en la nómina de la selección nacional que asistiría al Premundial Sub-23 de Aguascalientes, en México, algo que lo decepcionó profundamente.

En diálogo con el comentarista deportivo de Radio Guamá, Osbel Benítez Polo, el pelotero relató que fue llamado a una reunión en una oficina con todos los entrenadores en la que sin muchas explicaciones le dijeron que él no podía estar en el equipo.

“A mí no me dijeron nada. Nadie me dijo que no podía estar porque hice algo mal o porque se comenta tal cosa. No, no me dijeron nada, solo que no estaba en el equipo porque ellos decidieron que no estaba y punto”, precisó el pelotero.

“Ahora lo único que tengo ganas es de pedir la baja y no jugar más”, concluyó Martínez en esa oportunidad.

La arbitraria exclusión de una competición deportiva en la que el joven pelotero consideraba que sobradamente tenía méritos para estar, lo llevó a pedir poco después la baja de la Federación Cubana de Béisbol.

“Ninguno de los jardineros del equipo que concursa en Aguascalientes tuvo un mejor rendimiento que Martínez”, advertía el propio Francys Romero al comentar en su web la decisión del jugador de abandonar la pelota cubana.

Tras semanas y semanas de espera y burocratismo, Roidel Martínez obtuvo su baja finalmente y ha podido salir del país.

La sangría de la pelota cubana se sigue consolidando.