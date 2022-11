Viral: Karol G se burla de sí misma en TikTok por cómo habla en inglés

Si hay algo que caracteriza a Karol G, además de su talento para la música, es su gran sentido del humor. La estrella de la música latina no tiene problemas en reírse de sí misma con sus amigos, pero también en público con sus seguidores, y las plataformas que utiliza para ello son Instagram o TikTok, donde el último vídeo que compartió ya es viral.

En la grabación que compartió la Bichota se burla de la manera en la que habla en inglés. Primero suena la voz de una persona hablando en el idioma con un acento perfecto mientras que ella mueve los labios como si fuera quién habla al móvil. "Como crees que hablas inglés", se lee en la parte de arriba del vídeo.

Sin embargo, a la hora de reproducir el audio, escuchamos su voz con un acento marcado colombiano mientras pone cara de sorprendida por cómo suena realmente cuando habla en inglés...

"Oh my God, this is so amazing, I am super happy, wow", dice en el audiovisual que reproduce a la vez que hace muecas. Un fragmento de un audio de una entrevista que concedió hace unos meses en la que explica que por su acento de Medellín, cuando habla en inglés, da la impresión que no habla en serio.

El divertido momento no ha tardado en hacerse viral y ya son cientos los vídeos de diferentes usuarios imitando la parodia de Karol G.

Pero esta no es la única vez que la artista colombiana se ha reído de sí misma hablando en inglés. Durante su viaje a Santorini (Grecia) este verano, también le sacó más de una carcajada a sus seguidores al intentar expresarse en el idioma mezclando palabras con el español.

