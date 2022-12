Yasiel Puig se retracta y no se declarará culpable en caso de apuestas ilegales

El exjardinero cubano de Grandes Ligas, Yasiel Puig Valdés, se retractó este miércoles del acuerdo de culpabilidad que había aceptado por mentir en una investigación federal sobre apuestas deportivas.

"Quiero limpiar mi nombre, nunca debí haber accedido a declararme culpable de un crimen que no cometí", expresó el jugador a través de un comunicado dado a conocer por su abogado, Keri Axel.

"Hemos revisado la evidencia, incluida nueva información importante, y tengo serias preocupaciones sobre las acusaciones contra Yasiel. En el momento de su entrevista de enero de 2022, el señor Puig, quien tiene una educación de tercer grado, tenía problemas de salud mental no tratados y no tenía su propio intérprete ni un abogado penal con él en el momento de la entrevista, vía Zoom", señala el documento.

"No sé por qué a la gente le gusta decir cosas malas de mí y creerlo. Les gusta hacerme ver como un monstruo por mi apariencia, tal vez. Toda mi vida me han dicho que me calle y haga lo que me dicen. No más", escribió Puig en Twitter.

A mediados de noviembre salieron a la luz documentos judiciales en los que constaba que el exjugador había acordado declararse culpable de un cargo federal por mentir a los agentes del orden público que investigaban una red dedicada a la organización de apuestas deportivas ilegales.

El acuerdo al que había arribado previamente, pese a que el cargo podía llevarlo a cumplir una pena de cinco años en prisión, le permitiría al jugador de 31 años mantenerse en libertad condicional, previo pago de una multa de 55 mil dólares.

En el acuerdo de culpabilidad -que se remontaba a agosto- Puig reconoció que entre julio y septiembre de 2019, mientras jugaba con los Rojos de Cincinnati, acumuló 280 mil dólares de pérdidas en apuestas deportivas. Las apuestas eran en tenis, fútbol americano y baloncesto a través de terceros que formaban parte de una operación de apuestas ilegales que manejaba Wayne Nix, un exjugador de las ligas menores.

El comunicado revelaba que Yasiel Puig nunca apostó a juegos de béisbol, aunque hizo 899 apuestas a través del sitio de internet controlado por Nix y por otro sujeto que trabajaba para este.

En su acuerdo de culpabilidad -ahora desmentido- Puig reconocía que en enero de este año mintió a investigadores federales cuando negó que apostó. Sin embargo, en el desarrollo de la investigación, los federales encontraron un audio de Whatsapp de marzo donde el jugador admitía haber mentido en la corte.

El documento revelaba que Nix condicionó a Puig indicándole que para permitirle seguir apostando debía pagarle a una tercera persona el monto adeudado.

“Cuando se le dio la oportunidad de ser sincero sobre su participación en los negocios de apuestas de Nix, el Sr. Puig decidió no hacerlo”, dijo en el comunicado anterior del Departamento de Justicia, Tyler Hatcher, agente especial a cargo de la oficina local de investigación criminal del IRS en Los Ángeles, quien añadió que "las mentiras de Puig entorpecieron las tareas legales y procesales de los investigadores y fiscales”.

Puig tuvo un promedio de bateo de .277, con 132 jonrones y 415 remolcadas en siete temporadas en las Grandes Ligas, sus primeras seis fueron con Los Ángeles Dodgers. También formó parte de los Rojos de Cincinati y los Indios de Cleveland. Fue elegido al Juego de Estrellas en el 2014.

Posteriormente jugó en la Liga Mexicana de Béisbol con El Águila de Veracruz. En 2021 firmó por un año y un millón de dólares con el Kiwoom Heroes, de Corea del Sur, con quienes bateó para .277, con 21 jonrones y 73 remolcadas en 126 partidos.