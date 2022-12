Shakira y Piqué sellan su acuerdo de separación en los juzgados evitando verse

Shakira y Gerard Piqué vivieron este jueves un día decisivo para su relación y el futuro de sus hijos. La expareja ratificó su acuerdo de separación en los juzgados de Barcelona, poniendo fin a su historia de amor después de 12 años.

Fue hace casi un mes cuando, finalmente, la expareja llegó a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos. Esa reunión duró 12 horas y en ella ambos pactaron que Shakira se mudará con los menores a Miami, Florida. Pero faltaba la ratificación judicial, que ha tenido lugar este 1 de diciembre.

Al trámite, que duró alrededor de 15 minutos, llegaron por separado y sin cruzarse. Al parecer, la expareja tampoco se habría visto las caras dentro de los juzgados y habrían firmado el documento entrando a la sala primero uno y después el otro, luego de acceder por diferentes puertas.

La cantante colombiana vistió un look negro compuesto por pantalón, jersey y gafas de sol. Mientras tanto, su ex llegó con un look informal con gorra y cazadora.

Shakira, a Miami

Con el acuerdo firmado, solo falta saber cuándo viajará la de Barranquilla a la Ciudad del Sol para empezar su nueva vida junto a sus hijos Milan y Sasha. La fecha ya estaría fijada y en conocimiento del exfutbolista, según señala la prensa española.

Sería después del Día de Reyes (6 de enero) cuando la intérprete de "Monotonía" ponga rumbo al otro lado del charco, cerrando definitivamente este capítulo de su vida para empezar uno nuevo, centrada en su carrera en la música. Por su parte, el deportista está viviendo una nueva historia de amor con Clara Chía y enfocado en sus proyectos profesionales.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.