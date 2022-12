Gloria Estefan desvela por qué no quería que su hija Emily se declarara homosexual ante su abuela

Gloria Estefan ha sido una de las principales fuentes de apoyo para su hija Emily después de que se declarara lesbiana; sin embargo, para la cantante cubanoamericana era muy complicado que su anciana madre conociera la orientación sexual de esta.

En una entrevista con Chris Wallace de CNN, Gloria explicó las razones por las que se negó a que Emily dijera a su abuela Gloria Fajardo que es homosexual.

"En la comunidad latina, muchos de estos temas no se tocan, son tabú. La gente lo ve, pero no quiere hablar de eso, no quiere verlo", mencionó la también productora y empresaria.

Gloria pensó que Emily se sentiría bien saliendo del clóset con ella, pero era reacia a contarle a la abuela materna.

"Hemos sido muy, muy abiertos sobre el apoyo a la comunidad LGBTQ toda nuestra vida, y al mismo tiempo tuve una madre con colitis ulcerosa que incluso si sacaba a relucir un proyecto de ley, o algo que ni siquiera era importante, se enfadaba mucho", confesó Gloria.

La artista de 65 años señaló además que "todos somos familias que intentan superar los momentos difíciles de la vida. La vida es complicada, la vida es dura".

Para Emily Estefan declararse lesbiana fue un proceso aterrador durante el cual consideró incluso el suicidio. Los temores de su madre de que la noticia matara a su enferma abuela arrojaron también mucha presión sobre ella.

En la serie de los Estefan en Facebook Watch, Red Table Talk, en 2020, Gloria reveló lo difícil que fue apoyar a su hija en ese momento y lo terrible que fue escucharla hablar de su salud mental.

"Estaba realmente asustada porque estaba viendo a Emily perder peso, Emily sin hacer su música, Emily cambiando. Era como estar viendo cambios que realmente no sabía de dónde venían. No sabía el tipo de angustia que estaba dentro de ella", expresó en aquella oportunidad.

Cuando en junio pasado, durante la presentación de la película El padre de la novia en México, la prensa preguntó a Gloria sobre la aceptación de la homosexualidad de Emily, su respuesta fue tajante: “¡Nooo! Primero que nada no tengo nada que aceptar porque mi hija es perfecta como vino”.

