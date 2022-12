Cubana estalla en internet y exige destupición de aguas albañales

Una mujer residente Cienfuegos estalló en internet porque desde hace casi un mes su casa está inundada de aguas albañales y exigió a las autoridades provinciales una solución a su problema.

"Ya yo no sé con quién más voy a hablar", dijo la mujer a través de un video.

En el domicilio viven con la mujer una anciana de 88 años y tres niñas, expuestos a cualquier enfermedad infectocontagiosa en medio de la crisis sanitaria que atraviesa el país y el déficit de medicamentos en farmacias y centros médicos.

La mujer explicó que en Vivienda y Acueducto no se ponen de acuerdo en quién tiene que asumir la destupición de la fosa y la única justificación que dan es que las deudas de las empresas no permiten ejecutar la obra.

"No nos podemos bañar en mi casa. El edificio, por detrás, está lleno de excrementos, la mierda se ha desbordado para los cuartos, no hay quien coma ni duerma", lamentó.

Esta no es la primera vez que los vecinos de esta comunidad de edificios sufre de tupiciones, y la mujer recordó que hace años la única manera de solucionar el problema fue presentándose en el Consejo de Estado.

En ese momento dieron respuesta inmediatamente, pero las autoridades locales se molestaron porque consideraron excesiva la aptitud de la doliente.

"En estos momento no tengo carro ni dinero para ir a La Habana. Por qué tenemos estos dirigentes en la provincia, si no resuelven nada", exclamó.

La cienfueguera no culpó al embargo de la situación que viven desde hace semanas y que afecta al menos a otros cinco edificios, sino que responsabilizó a las autoridades locales.

"Si Díaz-Canel viene aquí a la provincia no me puedo acercar a él, yo que en este país siempre he estado con todo. No quiero que se me malinterprete, pero ¿tengo que esperar a que la mierda me caiga en el plato?", preguntó.

Por último, advirtió que esta crítica situación puede terminar con personas enfermas o muertas, y ante el déficit de medicinas no están preparados para enfrentar ese escenario.

"Ya no aguanto más. 21 días en esto. No hay cloro, detergente, jabón, dinero y qué higiene voy a tener yo. Esto no es bloqueo, esto son los dirigentes de Cienfuegos, que no actúan", finalizó.

Ante la falta de respuesta de las instituciones a los ciudadanos cubanos, cada vez es más frecuente el uso de las redes sociales para denunciar los problemas existentes en el país.

Cada caso, con sus particularidades, tiene en común con el resto la desidia de funcionarios que se escudan en justificaciones y la burocracia para someter a los ciudadanos a tortuosos procesos que pocas veces terminan de manera satisfactoria.

Amelia Calzadilla, una madre de La Habana criticó a las autoridades por no facilitarle el servicio al gas manufacturado y por tanto vio subir el precio de su factura de la electricidad, en medio de una crítica situación económica.

La presencia de aguas negras en diferentes puntos de la geografía cubana es motivo de preocupación para los vecinos de varias comunidades, que se exponen a enfermedades todos los días, sin que el gobierno haga nada.