Mujer pare bebé prematuro en crucero procedente de Miami; doctor cubano ayuda a salvar sus vidas

Crucero Jewel of the Seas

Una mujer parió a un bebé prematuro en un crucero procedente de Miami y un doctor cubano ayudó a salvar sus vidas.

Patrina Ross, de 28 años, dio a luz a un bebé de solo dos libras y dos onzas cuando apenas contaba con 22 semanas de embarazo y mientras estaba en el crucero "The Jewel of the Seas" de Royal Caribbean International, durante un viaje de siete noches por el Caribe, según trascendió en El Nuevo Herald.

Luego de que el médico a bordo transformara la enfermería del barco en una sala de parto, Ross pudo ver por primera vez a su bebé, que lograría ser salvado gracias a las indicaciones que dio el doctor cubano Jorge Pérez, especialista en neonatología y fundador de Kidz Medical Services, al personal del crucero, para mantener con vida al pequeño en un lugar sin las condiciones necesarias para lograrlo.

Actualmente, el bebé prematuro -término con el que se nombra a los nacidos antes de completar las 37 semanas de embarazo- se encuentra en estado crítico pero estable, respirando por sí mismo, según trascendió en los medios, y permanece en el Hospital Infantil Nicklaus -cerca del sur de Miami- a donde fue trasladado el pasado viernes desde el hospital St. Ann’s Bay, en Jamaica.

El pasado martes, dos días después de haber zarpado The Jewel desde Puerto Cañaveral, en Florida, Patrina Ross -residente en Melbourne, Florida- empezó con molestias y el galeno del crucero, Alif Patilla, determinó que estaba lista para labores de parto.

Sin embargo, aunque los cruceros tienen una enfermería, no están equipados para tratar con situaciones tan complejas, solo con padecimientos menores como malestar estomacal, resfriados, COVID, rasguños, entre otros.

Patilla, médico en jefe de Royal Caribbean, convirtió el centro médico en sala de partos y procedió y logró concretar el nacimiento del neonato.

Por las condiciones críticas en que nació el bebé, el médico y su equipo se comunicaron con Pérez, quien se mantuvo en contacto con el barco durante las siguientes 12 horas para mantener al niño con vida.

De acuerdo con la información aportada por el medio CBS News, el cubano guió a la tripulación sobre cómo convertir un ventilador de adulto en uno para un bebé prematuro y cómo mezclar y dar antibióticos al recién nacido.

“Les informé que tenían que subir el aire acondicionado a 78-80 grados y envolver al bebé con Saran [un material plástico impermeable], de hecho tenían que envolverlo con Saran. Así que fueron a la cocina y consiguieron envolturas de Saran y envolvieron al bebé para mantener la temperatura", explicó Pérez durante una conferencia de prensa celebrada en Kids Medical Services, en Coral Gables. .

Pérez reconoció que había sido una experiencia inédita pues nunca habían tenido que salvar a un bebé prematuro en el mar o en un crucero.

Cuando el crucero arribó a Ocho Ríos, en Jamaica, Ross y su recién nacido fueron trasladados al hospital St. Ann’s Bay, donde el bebé fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos neonatales y desde donde volaron el pasado viernes a Florida.

“No sabía cuánto tiempo íbamos a poder mantener a este bebé con vida”, reconoció. “Los aplaudo porque hicieron un trabajo increíble simplemente siguiendo las instrucciones que yo les daba a través de una llamada telefónica”, según trascendió en la nota de El Nuevo Herald.

El galeno cubano lleva más de 25 años ejerciendo la medicina, la docencia y la investigación clínica en el campo de la neonatología, como confirmó el portal del hospital donde labora.

Desde su función como Director Médico de Servicios Neonatales y de Recién Nacidos, supervisa los equipos de atención médica en 17 ubicaciones de KIDZ Medical en todo el sur de Florida.

Pérez está certificado por la Junta Americana de Pediatría en Neonatología y Medicina Pediátrica, completó su residencia en pediatría en el Centro Médico de la Universidad Rush en Chicago, seguido de una beca en Medicina Neonatal-Perinatal en el Hospital General de Tampa en la Universidad del Sur del Colegio de Medicina de la Florida.

Hace algunos años, quedó registrado otro hecho insólito relacionado con un parto, cuando una mujer de origen cubano dio a luz a una niña, en el día de Acción de Gracias, mientras viajaba en un vuelo de American Airlines que salió de Tampa y aterrizó en Charlotte, Carolina del Norte.

Nereida Araujo fue ayudada en esa ocasión por el equipo de la tripulación para dar a luz a la bebé, que nació pesando 5.8 libras.