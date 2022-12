Yordenis Ugás celebra el cumpleaños de su novia Dayanara con la felicitación más romántica

Dayanara León, pareja de Yordenis Ugás, celebró su 22 cumpleaños este 4 de diciembre, y una de las felicitaciones más hermosas que recibió fue la del boxeador cubano.

A través de su perfil en Instagram, el púgil compartió un lindo mensaje para celebrar la nueva vuelta al Sol de su chica.

“Feliz cumpleaños mi amor. No es casualidad que naciste un día tan especial para mí como es hoy. No solo eres mi pareja sentimental, eres mi guerrera, gracias por existir y ser mi pareja de baile y mi compañera de viaje”, escribió Ugás en la publicación en la red social.

En esta fecha, que coincide con el día de Santa Bárbara, Ugás le deseó las mayores bendiciones: “Que Dios, Orula y Obatalá te bendigan siempre. Conocí una niña y estoy orgulloso de a mi lado, cómo te has convertido en una mujer. No soy perfecto, pero te amo”.

Para Dayanara esta celebración tiene cada año mucho significado: “Nací un día especial, el día de uno de los santos más poderosos y siempre me he sentido orgullosa de cómo me protege Santa Bárbara. Felicidades a todos los hijos de Changó en el mundo”, dijo a través de las stories de su cuenta en Instagram.

Captura Instagram / Dayanara León

La pareja festejó el cumpleaños por todo lo alto con una cena especial junto a varios amigos.

Captura Instagram / Dayanara León

Dayanara es una de las personas que ha estado al lado de Yordenis Ugás, incluso en los momentos más difíciles.

Tras la pelea del boxeador cubano con el estadounidense Errol Spence el pasado abril, en la que Yordenis sufrió una lesión bastante grande en su ojo derecho que le impidió continuar el combate, ella estuvo apoyándolo en todo momento.

La joven dijo en esa ocasión que era testigo de todo su trabajo duro y sacrificios, pero confesó sus sentimientos encontrados al estar orgullosa de él y a la vez sentir miedo de que algo le pasara.

En medio de la recuperación, Ugás agradeció a Dayanara por estar junto a él en sus luces y sombras y por su apoyo incondicional.

