Abuela de joven bombero fallecido en Matanzas: "Sigo esperando justicia"

Jóvenes bomberos cubanos víctimas del incendio en Supertanqueros (Leo Alejandro Doval a la derecha) Foto © aCuba

Vivian López, abuela materna del joven bombero Leo Alejandro Duval Pérez de Prado, fallecido durante el incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas, sigue "esperando justicia".

"Cuatro meses ya de aquel fatídico día en que una voz de mando de personas indolentes te arrancó de nosotros. Desde ese día no he dejado de llorar porque no me resigno a no verte", escribió la abuela en una publicación de Facebook.

"Yo sigo esperando justicia por tanta negligencia, indolencia e impericia, ya que bajo ningún concepto tenías que estar allí", destacó.

Captura de Facebook

Días después del incendio en Matanzas en el que su nieto perdió la vida con apenas 19 años, Vivian López, dijo que el joven no era mártir, sino víctima.

"Solo un niño que iba a entrar en su etapa juvenil truncada. Destrozados sus sueños y proyectos de vida. Soñaba con ser neurocirujano y nos comentaba con entusiasmo sobre lo mismo. Mi niño no es un mártir, es una víctima del Servicio Militar Obligatorio. Perdonen, el dolor no me permite continuar. Él no tenía que estar allí", lamentó en aquel entonces.

La madre de Leo Alejandro, Vivianne Pérez de Prado, ha cuestionado en más de una ocasión la decisión de enviar a su hijo, un recluta del Servicio Militar sin experiencia en incendios, a sofocar el siniestro de la Base de Supertanqueros.

El pasado 5 de agosto un rayo impactó contra un tanque de crudo en la Base de Supertanqueros de Matanzas y provocó un incendio de grandes proporciones que por varias jornadas se expandió a cuatro depósitos de combustible.

Como consecuencia de este hecho murieron 17 personas, incluidos varios reclutas del Servicio Militar. Leo Alejandro era el más joven.