Karol G se contagia del espíritu navideño luciendo cuerpazo junto a su árbol

Millones de personas alrededor del mundo ya se preparan para recibir la Navidad decorando sus árboles y sus hogares con detalles de esta festividad. Varias son las celebrities que nos han mostrado sus casas y sus espectaculares abetos, y una que se ha sumado a esta lista es Karol G.

La cantante colombiana se ha contagiado del espíritu navideño y en unas historias de Instagram nos dejó ver su árbol mientras posaba delante de un espejo con un crop top y pantalones blancos, un color que destaca aún más su melena roja, que cubrió con un simpático gorro con orejas.

Además de volver a sacar a relucir su cuerpazo, dejando su abdomen al aire, la Bichota les recordó a todos sus fans que este miércoles celebra el día de las velitas, una de las festividades tradicionales de Colombia, que seguramente la artista disfrute con los suyos.

Estas imágenes las comparte en su Instagram la intérprete de "Provenza" después de que viera la luz la entrevista que le hizo Chente Ydrach en el Cairo, cuando grababa el videoclip de la canción que lleva el nombre de la ciudad egipcia. Una charla en la que abordó diferentes cuestiones, entre ellas, el tema de las colaboraciones.

"Siento que las colaboraciones perdieron su sentido. He tenido oportunidades muy grandes de colaboraciones que he tenido que decir que no, porque por más que me guste el artista no encajas. Por ejemplo, Adele es una reina, es increíble, su música es de otro planeta. No va a pasar [una colaboración] porque somos estilos diferentes, poniendo un ejemplo, pero no encajaríamos en la misma canción", comentó la joven, que está atravesando su mejor momento como artista.

"Admiro a muchos artistas que siento que no fluye o no se ve especial si colaboramos. Las colaboraciones las pienso mucho, si van a tener un sentido, que sea una buena canción o a mí me parezca que sea una gran canción", agregó.

