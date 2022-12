Henry Urrutia rechaza jugar con Cuba el Clásico Mundial: "No estoy preparado para poner la otra mejilla"

El pelotero cubano Henry Urrutia, quien actualmente juega en la liga profesional de República Dominicana (LIDOM), confirmó que no formará parte del equipo Cuba que disputará el Clásico Mundial en 2023 porque no está preparado para "poner la otra mejilla", luego de que peloteros que abandonaron el país, como él, pasaran años repudiados y castigados por el régimen.

"A nosotros nos repudiaron, nos castigaron, nos bloquearon literalmente, no nos dejaban entrar a Cuba", dijo en entrevista en el país donde reside, y puso el ejemplo de jugadores como Orlando "El Duque" Hernández y José Luis Toca, este último que no pudo entrar al país para el funeral de su madre.

"Ellos han politizado toda la vida el béisbol cubano y para ellos el que no esté políticamente al nivel de la revolución cubana pues no puede jugar. ¿Por qué cambiaron ahora? ¿Porque no están ganando? Pretenden que el pelotero cubano simplemente olvide. Yo no estoy preparado para poner la otra mejilla", dijo Urrutia.

Subrayó, no obstante, que respeta a sus amigos que viven fuera pero competirán por Cuba, y aseguró que la amistad que tiene con ellos no va a cambiar por este motivo.

"Mi país, más que ganar un clásico mundial o ganar una olimpíada lo que necesita es libertad. Tener la posibilidad de elegir libremente quién lo representa, de tener diferencias de opiniones sin que vayan a ir presos por eso [...] esas son las cosas por las que lucho desde esta trinchera mía, que es el béisbol", concluyó.

"Cuando yo intenté salir de Cuba a mi me sacaron de la universidad, me sacaron de mi equipo, me sacaorn de mi trabajo. Sacaron a mi papá como manager de la serie nacional en Cuba, a mi hermano lo sacaron del equipo también. A mí me bloquearon completamente, después que yo salí no pude ver a mi familia en cinco años", precisó el pelotero en otra entrevista en la que argumentó sus motivos personales para decir no a su participación por Cuba en el Clásico.

Hace cuatro meses, en entrevista con el portal deportivo Pelota Cubana, el jugador ya había negado rumores sobre su presunta participación por Cuba en el Clásico Mundial.

"Yo voy a jugar para un equipo Cuba solamente si no pertenece a la Federación Cubana de Béisbol, más claro no te lo puedo poner. Para que acaben de entender algo, la Federación Cubana de Béisbol le ha hecho demasiado daño a los peloteros cubanos y hasta el otro día yo era un gusano, entonces esa es la misma federación que quieren que represente, no señor y espero que esto clarifique las cosas", dijo en esa oportunidad.

Urrutia admitió en ese caso que él sí estuvo dispuesto a competir por Cuba para el Preolímpico y explicó que le acabaron haciendo "lo que siempre hacen".

"Después que me llamaron, preguntaron e hicieron el papeleo al fin del día dejaron a Henry Urrutia quemado porque no sabían el estado físico de Henry, según ellos. Entonces como siempre es lo mismo, yo desistí de eso", dijo entonces.

Hijo del expelotero Ermidelio Urrutia, Henry Urrutia jugaba en Cuba con el equipo de Las Tunas, pero fue suspendido tras intentar abandonar el país, algo que consiguió finalmente en 2011.

En EE.UU. llegó a jugar en Grandes Ligas con los Orioles de Baltimore. Actualmente juega con los Gigantes del Cibao, en la liga de República Dominicana.

A finales de noviembre el boxeador Yordenis Ugas cuestionó a peloteros residentes fuera de Cuba dispuestos a formar parte de la selección nacional en competiciones internacionales, a los que reprochó que sean capaces de pasar por encima de que jugarían a las órdenes de un gobierno que tiene casi 1,000 presos políticos, y que además les quitarían el puesto a jóvenes beisbolistas más necesitados de visibilidad.

Andy Ibáñez, Yoan López, Yoan Moncada, Onelki García y Yoenis Céspedes formarían parte, entre otros, de una preselección de 50 peloteros con vistas a integrar el equipo de la isla rumbo al Clásico Mundial de Béisbol de 2023.

El listado oficial de atletas con los que las autoridades deportivas cubanas sostienen conversaciones no ha salido a la luz.

A comienzos de este mes el titular de la Federación Cubana de Béisbol (FCB), Juan Reinaldo Pérez Pardo, denunció "una campaña de desinformación, presiones y acosos" para sabotear el diálogo con los jugadores que reforzarían el equipo Cuba al Clásico.

Pérez Pardo aseguró entonces que se recurre a la difusión de noticias falsas con la finalidad de desmotivar e intimidar a los atletas interesados en integrar el team Cuba, que arrancará el día 8 de marzo en partido frente a Holanda, para posteriormente cumplir su calendario de primera fase contra Italia (día 9), Panamá (10) y China Taipei (12).