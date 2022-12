Mantienen seguimiento a sismos en Santiago de Cuba tras cuarto temblor en pocas horas

El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS) informó que mantiene "un seguimiento constante" a la actividad sísmica que han generado cuatro temblores perceptibles en pocas horas de este miércoles en Santiago de Cuba.

Esa entidad informó al diario Granma que en el territorio santiaguero se reportaron cuatro temblores perceptibles entre las 4:51 de la madrugada y las 10:52 de la mañana de este 7 de diciembre.

Estos movimientos telúricos son réplicas de un sismo de 4.6 grados ocurrido el 8 de noviembre último en Las Tunas, y también se sintieron en la vecina Guantánamo, explicó el director del CENAIS, O'Leary González Matos.

Comentó que los cuatro temblores de este miércoles representan los números 10, 11, 12 y 13 perceptibles del actual año, y ocurrieron a las 4:51 a.m., hora local; a las 4:54 a.m. el segundo; a las 5:51 a.m. el tercero, y el cuarto a las 10:52 a.m.

Sus magnitudes en la escala de Richter fueron de 3.5, 3.4, 3.6 y 3.2, respectivamente, confirmó González Matos.

Subrayó que la actividad sísmica en los alrededores del país ha sido elevada en las últimas semanas, sobre todo al norte de la provincia de Las Tunas.

Asimismo, indicó que aunque los sismos de este miércoles no fueron de gran magnitud, se sintieron por su cercanía y acaparan toda la atención de los expertos.

El primero estuvo localizado en las coordenadas 19.77 grados de latitud norte y los _75.75 de longitud oeste (a 26.23 kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba), con una profundidad de 5 km, precisó el experto.

Por su parte, el segundo fue localizado a 19.75 de latitud norte y _75.71 de longitud oeste (31 km de la ciudad), y una profundidad de 6 km.

El tercer sismo ocurrió en los 19.73 y _75.79 grados (36 km de la ciudad), a una profundidad de 1 km; y el cuarto en los 19.75 de latitud norte y _75.71 de longitud oeste (32 km), a una profundidad de 5 km.

En ninguno de los casos se reportaron daños humanos ni materiales.

La región de Santiago de Cuba ha registrado históricamente los eventos sísmicos de importancia en la Isla.

González Matos aseguró que la red del Servicio Sismológico Nacional Cubano está funcionando con estabilidad.

Además, destacó que esta se ha fortalecido tras la instalación de la estación número 20 en Casablanca (La Habana).

Cuba prevé montar también estaciones en Florencia (Ciego de Ávila), Isla de la Juventud, Quemado de Güines (Villa Clara) y Esmeralda (Camagüey).

Los especialistas del servicio sismológico cubano calificaron en julio como muy alta la actividad sísmica en el país durante el primer semestre de 2022, aunque aseguraron que no se habían registrado incrementos anómalos ni temblores de magnitud superior a los 5.2 en la escala de Richter.

Los expertos captaron en esos seis meses un total de 3,720 terremotos, de ellos, 1,470 en el área de Cuba y 1,115 en la zona sur de Haití.

En el caso de Cuba la mayoría de los eventos estuvieron asociados a la llamada Falla de Oriente. El primer sismo perceptible en Cuba este año fue de 3.2 en el municipio Buey Arriba, en la provincia Granma, a las 5:32 p.m. del 5 de enero.