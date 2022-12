Anciana cubana narra robo de una cadena de oro en Pinar del Río: “Te la quitas o te la quito”

Una anciana cubana de 60 años relató a la prensa oficialista cómo había sido víctima de un asalto en Pinar del Río, durante el cual los presuntos delincuentes le habrían robado una cadena de oro.

Los hechos sucedieron el pasado domingo en la mañana, cuando Cary -nombre de la denunciante, según el periódico Guerrillero- fue víctima de una trampa en la que cayó sin percatarse de que iba a ser estafada y despojada de la cadena de oro que le había regalado su hijo.

“Yo iba como a las 9:30 a.m. por el frente de la Catedral, por ahí por Maceo. Delante, muy cerquita, iba una muchacha que se agacha de pronto, casi tropiezo con ella. Me dijo que se había encontrado una bolsa con prendas y que nos paráramos separadas de la gente, que lo íbamos a compartir”, contó la mujer.

A partir de ahí, Cary no se explica cómo pudo caer en semejante trampa, que no sabe si definir como un asalto o una estafa. “Me enredaron, yo no tenía que haber caminado detrás de ella”, dijo la anciana en su relato, en el que apareció un hombre, presunto cómplice de la joven.

Una vez fuera de la zona más transitada, apareció un joven que ofreció un supuesto canje a la víctima y terminó despojándola de una cadena fina de oro de 10 quilates, empleando el engaño y la amenaza.

“Caminamos hasta el portal del Turcios Lima y de pronto pasa el joven: ‘Compro cualquier pedacito de oro’”, relató la mujer, que se vio rodeada por los dos asaltadores en una situación confusa ante la que no reaccionó y no pudo escapar a tiempo.

Con el pretexto de cambiarle unos anillos por su cadena, los supuestos asaltadores envolvieron a su víctima y terminaron robándole sus joyas. “Te voy a dar estos anillos que valen más que tu cadena”, le dijeron a Cary mientras le arrancaban de sus manos las sortijas que traía y la cadena de oro.

“Casi me arrancó las sortijas que yo traía puestas, así, de forma brusca. No te dan tiempo a pensar. Me pidió la cadena. Era finita, de oro de 10 quilates. Un regalo de mi hijo. La llevaba puesta hacía 20 años. Todo fue muy rápido”.

Según Cary, al darse cuenta de que estaba siendo robada, el joven se le acercó y le susurró: “Te la quitas o te la quito”. Lo violento de la situación, unido a la confusión de la mujer, le llevó a cumplir lo que se le pedía sin ofrecer resistencia.

“Puse el cuello para que abriera el cierre de la cadena”, dijo la anciana pinareña, reconociendo que había sido víctima de unos atracadores que podían emplear la violencia contra ella si se resistía, como ha sucedido en otros episodios parecidos.

Pinar del Río, al igual que el resto del país, sufre en estos tiempos un incremento de la actividad delictiva, asociada a la crisis sistémica que padece Cuba, en la que la escasez, el costo de la vida y las penurias materiales han llevado a miles de cubanos a protagonizar el mayor éxodo migratorio de su historia.

El desempleo, la inflación y la falta de perspectivas y oportunidades han llevado a muchos cubanos a delinquir, de una u otra forma. Entre los delincuentes, algunos emplean la violencia o se aprovechan de la oscuridad de los apagones para perpetrar sus fechorías, como se ha venido denunciando en redes sociales y medios oficialistas.

Según datos de la fiscalía provincial de Pinar del Río, se investigan seis hechos delincuenciales ocurridos entre el ocho de octubre y el dos de diciembre por los que 10 ciudadanos han sido imputados del delito de robo con violencia o intimidación en las personas. De ellos, ocho se mantienen en prisión provisional. Sus edades oscilan entre los 18 y 40 años, incluso dos de los sospechosos tienen 18 y 19 años.

“En la actualidad se encuentran detenidos bajo proceso investigativo ocho ciudadanos como autores de la mayoría de estos hechos, los que serán instruidos de cargo y puestos a disposición de los tribunales, no demostrándose en ninguno de los casos que hayan actuado bandas organizadas”, señaló una nota informativa del Ministerio del Interior difundida recientemente en la emisora pinareña Radio Guamá.

A comienzos de diciembre, el dramaturgo Irán Capote denunció un aumento de los asaltos en Pinar del Río y aseguró que "hay miedo en la población".

"Los asaltos en la cuidad de Pinar del Río continúan y creo que con más fuerza. En espacios del mismo centro de la ciudad. La calle Martí a oscuras. El comentario de boca en boca es el mismo: A recogerse después de las 5 pm. Y para el asombro de todos, no hay policías en las calles como hace un tiempito", dijo Capote en Facebook.

Según denunció, los parques, la Terminal de Ómnibus, o las esquinas de los semáforos en zonas céntricas están siendo los escenarios de estos asaltos. “Robos con fuerza y violaciones están en penumbras y sin guardia de ningún tipo. Hay miedo en la población”, indicó el artista.

Días antes, un pinareño de 58 años resultó herido en la cabeza tras ser asaltado con violencia por tres personas para robarle sus pertenencias.

El incidente ocurrió sobre las 10 de la noche en la calle Máximo Gómez entre Recreo y Vélez Caviedes cuando un hombre que transitaba por el lugar “fue agredido con los puños y con piedras por tres personas, ocasionándole lesiones en la cabeza”.

Dos de los tres ladrones fueron capturados, según Radio Guamá, que reconoció que el violento robo ocurrido en la céntrica arteria no era un incidente aislado, sino un hecho más que demuestra el aumento de la criminalidad en la más occidental de las provincias cubanas.

La crisis general que atraviesa Cuba -agravada en los dos últimos años- ha deteriorado hasta tal punto la calidad de vida de los ciudadanos, que la isla ha devenido en un sitio más inseguro, con crecientes reportes de asaltos, robos en viviendas, desapariciones, asesinatos y otros hechos delictivos de diversa índole a lo largo y ancho del país.