Raphy Pina responde a críticas por regalarle lujoso todoterreno a Natti Natasha desde la cárcel

Natti Natasha se llevó una gran sorpresa al llegar a Miami de visitar a su pareja, Raphy Pina, en la cárcel de Carolina del Norte en la que está cumpliendo condena. El productor puertorriqueño le tenía preparado su regalo de cumpleaños: un lujoso todoterreno de la marca Mercedes de color blanco con el que ella había soñado desde siempre.

Muchos se alegraron por la reguetonera dominicana, que no pudo contener las lágrimas al ver que el padre de su hija le había preparado este regalo por su día a pesar de estar en prisión. Sin embargo, no todos vieron con buenos ojos que el empresario sorprendiera a su chica y recibió algunas críticas en redes sociales.

Pero lejos de dejar pasar los malos comentarios, Raphy Pina reaccionó y respondió a ellos en un post que colgó en su perfil de Instagram. Junto a una foto del modelo de auto que le ha comprado a Natti, escribió: "Atención hombres no se molesten conmigo. Sorprendan a su pareja también, así sea con una postal. Están lentos".

Estas palabras han provocado diferentes reacciones. Mientras hay quienes se han molestado aún más y le han tachado de "ridículo", otros le han vuelto a felicitar por sorprender a su pareja con este impresionante vehículo.

La intérprete de "To esto es tuyo" también tuvo palabras de agradecimiento hacia el padre de su hija. En su cuenta de Instagram, compartió el vídeo del momento en el que abrió su inmenso regalo.

"Nunca dejas de hacerme sentir la mujer más feliz del mundo. Pase mi cumple contigo, y esas dos horas fueron la mejor celebración porque nos olvidamos de todo. Mi mejor amigo, mi media mitad", comentó Natti Natasha. "Gracias porque sé que no te quedaban muchos minutos y aún así te quedaste conmigo para llorar contigo de la felicidad. Te amo para siempre. Esperando por segundo para celebrar una vida entera a tu lado", agregó.

Pina, por su parte, también le dedicó unas palabras a Natti tras hacerle este regalo. "Dios permite que uno busque la felicidad. Muchas veces es difícil encontrarla pero cuando lo logras, busca la manera de mantenerla, y no significativamente con lo material, eso es segundo plano, si no con amor que eso no se compra en ningún lugar, con respeto y valores. Te felicito una y mil veces por qué tenerte es un privilegio único. Dios te me bendiga mucho. Nos vemos".

Por el cumpleaños de Natti Natasha, la pareja tuvo la oportunidad de poder estar juntos dos horas. Un encuentro en el que también estuvo la hija de ambos, Vida Isabelle, que viajó con su mamá para poder visitar al empresario en la cárcel.

A pesar de que no se pudieron tocar ni abrazar, juntos vivieron un momento especial en familia coincidiendo con el aniversario de vida de la artista de 36 años.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.