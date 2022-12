Natti Natasha explica la razón por la que no tiene una canción con Karol G

Natti Natasha y Karol G Foto © Redes sociales de las artistas

Las colaboraciones en la música urbana están a la orden del día y especialmente en los últimos tiempos entre las voces femeninas, que están dispuestas a demostrar que en la unión está la fuerza. Pero mientras que las fusiones siguen sucediendo, hay una que parece resistirse a ser una realidad: la de Karol G y Natti Natasha.

Aunque a sus fans nada les haría más ilusión que escuchar a las dos artistas en una misma canción, la idea no termina de concretarse y la razón detrás de que no haya un tema de la Bichota y La Dura de las Duras la dio la segunda en una entrevista que concedió en la emisora de radio Mega970.

Al ser abordada sobre por qué no tienen una canción todavía, la cantante dominicana explicó que entre ellas hay una gran relación, pero todavía no han encontrado el tema perfecto para sacarlo a la luz. "Tenemos buena relación pero si no hay una canción que a ambas nos guste no se puede dar", comenzó explicando la mamá de Vida Isabelle.

Además, aclaró que "Mamiii" (canción de Karol G y Becky G) le encantó y las felicitó a ambas por ella porque es muy cercana a las dos.

"Cuando cualquier muchacha, ya sea Becky o Karol G, está ahí arriba eso significa que todas tenemos una oportunidad. Nosotras siempre nos enviamos canciones y hasta se han grabado canciones que luego ni salen porque no llegan a cuajar. Tienen que ser canciones que nos gusten", agregó Natti Natasha durante la entrevista.

Ahora, sus fans desean que encuentren pronto esa canción perfecta en la que las dos se sientan cómodas y con la que puedan sacudir las plataformas digitales. Porque es seguro que de llegar a unirse estas dos reinas de la música latina, su tema sería una bomba musical.

Y a ti, ¿te gustaría que Karol G y Natti Natasha hicieran una canción juntos?

