Gobierno cubano dice que aceptará reajustes del embargo si benefician al sector privado

Carlos Fernández de Cossío Foto © Captura de video Youtube / CIPI

El vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío aseguró que si Estados Unidos "introduce excepciones al bloqueo" en beneficio del sector privado, el gobierno de Cuba las aceptará aunque estas estén diseñadas para "socavar la revolución".

"Si se introducen excepciones al bloqueo con el sueño de socavar a la revolución, no nos vamos a oponer. No nos vamos a oponer, si esto permite una mayor prosperidad de cualquier sector de la economía cubana no le vamos a poner obstáculos", enfatizó el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba este miércoles, durante una conferencia que repasó el estado de la relaciones entre La Habana y Washington.

"Si [EE.UU.] logra concebir excepciones que beneficien a algunos, pero siguen castigando a otros, tampoco vamos a tratar de impedirlo", subrayó el funcionario.

Fernández de Cossío, no obstante, consideró que la Casa Blanca "comete un error mayúsculo en términos políticos" al "pretender impulsar el sector privado como un arma para socavar la naturaleza de la sociedad cubana".

Al respecto, recordó que EE.UU. había anunciado medidas para ayudar al sector privado, pero de forma "inconsistente". Washington "puede proponerse establecer excepciones", pero "el emprendedor privado todavía va a tropezar en su vida diaria con los efectos del bloqueo", sostuvo.

"Eso es una inconsistencia, hay otra. La promoción del sector privado o no estatal en Cuba, forma parte del desarrollo de la economía cubana. Comenzó a concebirse hace 12 años, nos demoramos en su diseño, implementación, regulación, pero es una promoción nuestra. Sin embargo, EEUU se propone promover el sector privado [...] para erosionar al sector público, al estado cubano, a la administración pública", aseguró el vicecanciller.

Durante una intervención como parte de la XX edición de la Serie de Conversaciones "Cuba en la Política Exterior de los Estados Unidos de América", en el Instituto de Relaciones Internacionales (ISRI) de La Habana, Fernández de Cossío dijo que este año se han dado pasos en cooperación migratoria bajo acuerdo de varias décadas.

Consideró que el actual gobierno de Estados Unidos ha sido el más agresivo y el más eficaz de las anteriores administraciones, pues ha mantenido la política de máxima presión del mandato de Trump. También señaló que el presidente Joe Biden "ha alertado en las últimas semanas a gobiernos de la región que no acepten la cooperación médica cubana por el supuesto de estar incurriendo en prácticas de esclavitud".

Además, consideró que Biden puede poner fin a la persecución de las compañías exportadoras y transportadoras de combustibles, para que Cuba pueda acceder al petróleo, una situación que a su juicio ha incidido en el deterioro de las condiciones económicas actuales.

Aunque el régimen cubano insiste en culpar a Washington del fracaso del sector privado en la isla, recientemente directivos reconocieron que las trabas internas y las pésimas políticas económicas implementadas en el país son la verdadera razón de que los emprendedores abandonen los proyectos.

Por ejemplo, el 68 % de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) de la provincia cubana de Camagüey son improductivas por razones burocráticas y escasez de materias primas, según informó en noviembre la prensa local.

Un reportaje del diario oficialista Adelante señaló que la provincia cuenta con 181 Mipymes aprobadas (180 privadas y una estatal), de las cuales 146 ya están constituidas: 123 de ellas no producen "por estar formalizando su estatus, acondicionando locales o por falta de materias primas".

Miguel Hernández Fernández, miembro del proyecto de desarrollo local Comunidad colaborativa y asesores CoCo, que agrupa a varios emprendimientos, explicó que hay muchas trabas que ralentizan el proceso, como los problemas de financiamiento, el encarecimiento de los locales de arrendamiento, la falta de mercados de abasto y materias primas, así como la dualidad monetaria.

Puede vaticinarse que el fracaso de los emprendimientos cubanos será de al menos el 90 %, superior a la media de América Latina (80 %), puntualizó.