Ricardo Montaner reacciona a la filtración de foto de su nieta Índigo

Este 2022 ha sido especialmente dulce para la familia Montaner, que además de asistir a la boda de Ricky Montaner con Stefi Roitman, creció por partida doble con dos nuevos miembros: Índigo, hija de Camilo y Evaluna, y Apolo, hijo de Mau Montaner y Sara Escobar. A todo esto hay que sumarle el éxito del reality del Clan, Los Montaner, que está disponible en Disney+.

Pero a pesar de todo lo bonito que están viviendo, no todo han sido buenas noticias últimamente, sobre todo, después de que se filtrasen algunas imágenes de Índigo.

Los papás de la bebé, Camilo Echeverry y Evaluna Montaner, habían decidido mantener en el anonimato a su hija y no exponerla en redes sociales. Sin embargo, no han podido evitar que hayan comenzado a circular imágenes del rostro de la nena después de que fueran cazados en un aeropuerto por una fan.

Sobre esto habló Ricardo Montaner en una entrevista que concedió, en la que reaccionó a la filtración de las imágenes de su nieta.

"No, no fueron paparazzi, fue un fan de Cami y Eva. No pasa nada, bueno, algún día tenía que pasar, pero no pasa nada la verdad. Aparte, gracias a Dios, es hermosa", aseguró relajado el cantautor argentino, descartando que vayan a tomar acciones legales en contra de la persona que publicó las imágenes y consciente de que la fama que les rodea podría llevarles a esta incómoda situación en la que se expusiera a la menor de ocho meses.

Los papás de Índigo no han reaccionado a las fotografías que circulan de su hija en las redes sociales, y han continuado sin mostrar su carita.

