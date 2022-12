Multitud golpea a ladrón sorprendido robando en barrio habanero de Mantilla

Un ladrón es sorprendido robando en La Palma, en el barrio habanero de Mantilla, y una multitud salió a golpearlo, según imágenes compartidas en Facebook por el portal de noticias Cubanet.

En el video muestra cómo algunas personas tratan de proteger al ladrón, mientras otras exigían que lo dejaran de custodiar para golpearlo.

Por un rato, el ladrón pudo aguantar la ira colectiva hasta que la multitud se le abalanzó y lo golpearon varias veces, incluso con el casco de una moto.

En los comentarios de este video, una usuaria aseguró presenciar esos momentos y comentó que “había tremenda multitud” y que ya la policía se lo había llevado.

“Señores, ese mismo hombre, cuando va a robar va dispuesto a todo, incluso hasta agredir al que se le enfrente, entonces que asuma, muy bien merecido los golpes”, dijo, además.

No obstante, un internauta consideró que “no somos un país de salvajes” y que es “cierto que ese individuo agrediría a cualquiera, pero no se puede ser como él, no somos bestias, entréguenlo a la policía”.

Otra opinión, criticó que las personas se “tomen la justicia por sus manos”, aunque no está bien que robe.

“Si es de cobardes robar, más cobardía es golpear a un hombre entre muchos”, sentenció otra opinión del video, en el que no se dan detalles del individuo sorprendido robando.

No es la primera vez que se difunden actos de esta índole en la isla.

Ante la lentitud e ineficiencia de la policía, en muchos lugares han sido los mismos vecinos quienes han perseguido a los delincuentes y los han entregado a las autoridades.

En algunos casos incluso se han tomado la justicia por su mano y han agredido físicamente a los ladrones.

En septiembre último trascendió la captura de dos ladrones con la ayuda de la ciudadanía en dos diferentes incidentes ocurridos por esas fechas en la capital cubana.

Uno de los robos tuvo lugar en el municipio San Miguel del Padrón, donde una joven que caminaba con su niña menor de un año en brazos fue víctima de un robo violento luego de que un hombre le arrebatara una cadena de oro del cuello a plena luz del día.

“Ante los gritos de la víctima, tres jóvenes bomberos que se encontraban en el Comando 25 del territorio, el cual quedaba muy cerca del lugar del suceso, salieron en su auxilio y lograron darle captura al presunto autor del robo”, indicó en Facebook la página de Mauro Torres, que precisó que el hecho ocurrió en la calzada de Güines, entre primera y segunda.

"Varias personas de la población quisieron linchar al detenido, pero al llegar la policía lo sacaron del propio comando y se lo llevaron para la Unidad de la PNR", precisó la citada cuenta en la red social, que subrayó que la cadena logró recuperarse.

También en esa misma cuenta de Facebook -manejada por la Seguridad del Estado- se refirió sobre un segundo episodio de este tipo, cuando otro ciudadano fue acorralado por vecinos en un pasillo donde colindaban varias viviendas y fue atrapado por la policía en el municipio Marianao, luego de arrebatar dos teléfonos celulares, uno a un señor y otro a una mujer que andaba con un niño de cuatro años.

El youtuber Alain Paparazzi compartió un video en Facebook del momento en que el presunto ladrón de Marianao fue sacado por la policía de una vivienda, frente a una gritería de varias decenas de personas que querían agredirlo.

En los últimos meses han aumentado los asaltos en Cuba, principalmente para robar teléfonos celulares y motos eléctricas.