Matrimonio cubano sufre asalto a mano armada en gasolinera de Cabaiguán

Un matrimonio cubano sufrió un violento asalto a mano armada en una gasolinera de Cabaiguán, en Sancti Spíritus, a manos de tres hombres que querían robarle su auto y finalmente lo consiguieron.

En una carta enviada a CiberCuba, la víctima, nombrada Roberto, relató todo lo que dos hombres le dispararon, lo pincharon con un arma blanca y hasta lo mordieron, mientras su esposa solo podía gritar aterrorizada.

Todo ello sucedió en la Autopista Nacional, cerca de donde estaban 14 testigos que no hicieron nada para ayudar a la pareja.

A continuación transcribimos íntegramente el testimonio enviado a nuestro medio.

"Yo y mi esposa fuimos asaltados- en Cuba el 15 de octubre a mano armada.

Llegamos a las 9:30 más o menos a comer y tomar algo en la gasolinera del kilómetro 336 de la Autopista Nacional, en Cabaiguán, y salimos, pues no había nada. Cuando me estacioné había un carro estacionado a la derecha y una persona supuestamente durmiendo, y a mi derecha un vendedor de chucherías. Le preguntamos si tenía agua y nos dijo que no.

Salimos y nos montamos en el carro, pongo la marcha atrás y cuando muevo el carro siento un golpe y le digo a mi esposa: 'Le di a algo'. Miro por el espejo de la derecha y no veo nada. Miro por la izquierda y veo un pie en el suelo. Le digo a mi esposa: 'Le di a alguien'. Y abro mi puerta y no sé de dónde salió el hombre y me coge la mano, me dobla los dedos y suelta un tiro, y el que me tiene el brazo estirado me tira una puñalada por la punta de la nalga izquierda. Yo sigo tirando patadas, me tira la segunda puñalada y es cuando me doy cuenta que no era un cuchillo, era como una chágara.

El otro quería entrar por la puerta donde estaba mi esposa, ella gritaba auxilio y estaban cerca de 14 hombres parados y nadie se movió, y ni un policía. Así estuve más de 20 o 25 minutos fajado, hasta que mi esposa logra bajarse del carro gritando aterrorizada. Yo seguía esquivando puñaladas, con miedo de que me dieran por el estómago, porque como la tercera o cuarta me dieron por las costillas y me rasparon, uno me mordió en la parte de arriba de la mano derecha hasta que me sacan del carro.

El que me tiraba las puñaladas me gritaba y decía: 'Dale las llaves o te matamos', y le decía al otro: 'Dale un tiro'. Yo le decía: 'Mátame, pero las llaves no te las doy', hasta que no pude más y se llevaron el carro. La policía llegó 20 minutos después.

Le dijeron a la abogada que el carro apareció en Camagüey. Se llevaron además cerca de 4,700 dorales en ropa, teléfono, comida y medicinas".