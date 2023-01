Gran Maestro de la Logia de Cuba renuncia por acoso de la Seguridad del Estado

El Gran Maestro de la Logia de Cuba, Francisco Javier Alfonso Vidal, quien fue liberado públicamente de su cargo este martes, dijo que tras su destitución está la mano de la Seguridad del Estado.

El Heraldo Masónico publicó el 3 de enero un comunicado anunciando la destitución de Alfonso e indicaron que el Gran Maestro abandonó el país en un viaje oficial que hizo a México.

Los representantes que se quedaron a cargo de la institución tras la salida de Alfonso, señalaron su actitud como "un grave abandono total de su cargo y funciones encomendadas".

Ese mismo día, tras conocerse su destitución públicamente, Alfonso publicó su carta de renuncia al cargo de Gran Maestro de la Logia de Cuba, desde Estados Unidos. En el documento acusa a los masones que firmaron su destitución, de querer darle un "golpe de Estado".

"Una Circular de ningún tipo es instrumento de gobierno ni tiene fuerza legal para ir por encima de un Decreto, documento donde además no se cuestiona si me encuentro a salvo, en algún tipo de situación de conflicto o hasta sin vida. Mientras eso no se demostrase, o no llegara esta renuncia, o hubiese transcurrido un tiempo de trabajo pertinente, ni aun renunciando el Gran Maestro designado por mí, podría tomar posesión de la Gran Logia el Diputado Gran Maestro, porque yo estaría aún constitucionalmente en el cargo. Si no es por los medios estipulados legalmente eso solo tiene un nombre: Golpe de Estado", dijo Alfonso.

Aseguró que quienes firmaron el comunicado no pensaron en ninguno de los detalles que esto implica porque solo intentan ganar respaldos y están asesorados por la Seguridad del Estado para poner la Gran Logia de Cuba en manos de un seguidor del régimen.

"Están cumpliendo expresamente con las instrucciones dadas por la Seguridad del Estado a cuantos funcionarios se prestasen, para que no pudiese llegar una renuncia formal al cargo para el que fui electo y acepté debidamente y para el que estoy totalmente en facultades de renunciar sin que deba haber más circunstancia o elemento que la imposibilidad de poder cumplirlo por el gangsterismo político que funciona en la Gran Logia de Cuba orquestado por ellos y secundado por quienes dicen ser masones", dijo Alfonso.

En criterio del Gran Maestro destituido, la Logia de Cuba está "bajo uno de los mayores ataques que ha recibido en los últimos años, desde el 1 de enero de 1959".

Mencionó que los problemas comenzaron hace mucho pero se agudizaron cuando el anterior Gran Maestro, (Ernesto Zamora) se negó a asistir a una reunión con el gobernante Miguel Díaz-Canel.

Alfonso denuncia que fue acosado por la Seguridad del Estado, con llamadas telefónicas, con citaciones policiales y con amenazas en plena calle, a fin de que creara un caso para juzgar a quien es Soberano Gran Comendador.

"Recibí más de 70 llamadas en un mes hechas por un individuo que se hace nombrar Poll (...) Según este oficial, la Seguridad del Estado lleva trabajando la masonería hace 40 años y asegura que hay masones que trabajan para ellos, lo cual es una vergüenza", dijo Alfonso.

Aseguró que el plan no tuvo éxito y la Seguridad del Estado ideó algo todavía más complejo. En la denuncia de esta segunda estratagema implica a varios miembros de la dirección actual de la Gran Logia de Cuba.

Sobre su abandono en la misión que lo llevó a México, señaló que en el país azteca cumplió con todas sus tareas, pero el día de regresar a la isla, decidió emigrar a Estados Unidos y pedir asilo político.

"No he contado todo buscando justificar mis actos sino exponerlos, queda por cada quien encontrarlos justos o no. Yo he escogido que se cuestione mi incapacidad para soportar ese tipo de juegos sucios de la Seguridad del Estado, como un ser humano simple que soy y a la vez negarme a la posibilidad de que se termine de dar la tan buscada división en la masonería cubana a través de la cacería masónica directa del Soberano Gran Comendador usándome como instrumento esencial", aseguró Alfonso.