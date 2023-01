Camila Arteche celebra el 90 cumpleaños de su abuela en Cuba

La actriz cubana Camila Arteche se dio un salto a la isla para celebrar en grande el 90 cumpleaños de su abuela Beba, una de las personas más especiales en su vida.

"Te amo abuela, toda la celebración es poca para el amor que has dado y sigues dando #90ycontando #felizcumpleaños", escribió la joven artista junto a unas hermosas fotos con su abuela.

La celebración se realizó en el King Bar de La Habana, donde se reunieron familiares y amigos cercanos para festejar a Beba por todo lo alto, ¡incluidos mariachis y stripper!

"A cada persona de mi familia y mis amigos, por el apoyo y venir a este día tan especial para mi viejita. A mi madre, te amo. Los mariachis, el stripper, la música, la comida, mejor no pudo ser. Graciasssss. En estos días les pongo video con resumen", agradeció la actriz.

Historias de Instagram / Camila Arteche

En enero pasado, Camila Arteche viajó a Cuba a reencontrarse con su familia después de dos años separados por la pandemia de coronavirus. El abrazo en el que se fundieron nieta y abuela y sus lágrimas de emoción no pudieron ser más conmovedores.

En julio, Camila viajó nuevamente a La Habana y disfrutó de dulces momentos con su abuela, a quien definió como "mi todo" y con quien también protagonizó divertidos retos en redes sociales.

Cuando aún vivía en Cuba, Camila Arteche dedicó un emotivo escrito a su abuela, en el que quedaba más que claro la importancia que tenía para ella y la relación tan especial que hay entre ambas.

"Mi abuela va a todas las filmaciones de @bailandoencuba.oficial aunque siempre pase muchísimo frío, porque los abrigos para ella nunca son suficientes y va a todas mis funciones de teatro desde temprano, se sienta en el camerino y observa todo el proceso. Cuando nací mi abuela se sentaba horas delante de la cuna; nunca me deja entrar a la cocina, así que no sé cocinar. Ella me enseñó del amor por los animales y me enseñó a perdonar. Mi abuela es súper simpática y se levanta todos los días a las 5am a limpiar y no para hasta que se acuesta. A mi abuela no la puedo engañar, porque no se le va una! Es la persona que más amo en mi vida".

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.