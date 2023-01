Bruno Rodríguez dice que Cuba está abierta a los viajes de intercambio con Estados Unidos

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla abogó por retomar los viajes de intercambio con Estados Unidos, luego de que la embajada estadounidense en La Habana reanudara sus servicios consulares.

El titular de exteriores calificó de "paso necesario y correcto" la reanudación del procesamiento de visas para migrantes cubanos desde la sede diplomática en la capital cubana.

No obstante, lamentó que aún no se incluyan las visas de no inmigrante, lo que, según él, "obstaculiza visitas familiares e intercambios culturales, deportivos y científicos, para los que Cuba sigue abierta".

El tema del intercambio cultural siempre levantó polémica, pues gran parte de la comunidad cubana en Miami rechaza que artistas residentes en la Isla que han mostrado vínculos o simpatía con el régimen, se presenten en Estados Unidos.

Por otra parte, muchos alegan que mientras la dictadura castrista siga prohibiendo la entrada a figuras del arte residentes en el exterior, no se puede hablar de un verdadero intercambio.

Esta semana, Rodríguez Parilla volvió a culpar al embargo estadounidense del éxodo cubano.

"Mientras continúen el bloqueo, las medidas de máxima presión y el trato privilegiado en la frontera, será difícil disminuir considerablemente el flujo migratorio irregular", dijo en su cuenta de Twitter.

A finales de diciembre pasado, el régimen cubano apreció un avance de Estados Unidos en el cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales, pero señaló aspectos en los que espera un comportamiento más diligente del país vecino.

La administración de Joe Biden entregó 23,966 visas para inmigrantes cubanos durante el año fiscal 2022, en lo que constituye un importante paso en su estrategia para tratar de detener la estampida cubana.