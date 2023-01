Katia Aislen, la cubana que baila para Anuel AA y Gilberto Santa Rosa

La bailarina y coreógrafa cubana Katia Aislen Pérez Grenot se ha ido abriendo puertas con mucho trabajo, esfuerzo y paciencia en el competitivo mundo del espectáculo en Estados Unidos y recientemente protagonizó y dirigió el baile de uno de los últimos videoclips del popular boricua Anuel AA.

Se trata del tema "La Máquina", en el que también participan la pareja del trapero, Yailín La Más Viral, Jowell & Randy y De La Ghetto. Katia, radicada en Miami, fue contratada no solo como bailarina sino como coreógrafa de los bailes que salen en el videoclip, dirigido por Truviews y el propio Anuel, y con más de 14 millones de reproducciones.

"Armé el team, monté las coreografías y ha tenido una acogida grandísima. El resultado fue espectacular. [Anuel] quedó satisfecho al cien", contó la joven en una entrevista exclusiva con ADN Cuba.

Katia nació en Santiago de Cuba, una tierra a la que tiene mucho que agradecerle: "El sabor, la sandunga, de Santiago tengo toda mi sabrosura".

Comenzó sus estudios en la Escuela Vocacional de Arte "José María Heredia". Sus primeros pasos fueron en ballet clásico y con el paso de nivel se mudó a La Habana y cambió a la especialidad de Danza en la Escuela Nacional de Danza.

En Cuba estuvo en varias compañías de baile y en el Ballet de la Televisión Cubana y adquirió muchas herramientas que la ayudaron a formarse. Su imagen ha sido a veces una fortaleza y otras un freno, mientras en algunos lugares ha resultado única e interesante por su cabeza rapada y su color de piel, en otros la han rechazado porque no les gusta su imagen.

"He llegado a castings y me han dicho: 'no quiero chicas con tu imagen'", contó.

En Miami, Katia también ha trabajado con artistas como Gilberto Santa Rosa y Albita Rodríguez.

