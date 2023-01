Diez heridos por tiroteo en restaurante de Miami durante filmación de video de raperos

Diez personas resultaron heridas de bala por un tiroteo en un restaurante de Miami durante la filmación de un videoclip de los raperos French Montana y Rob49.

Fox News indicó que hay cuatro víctimas que fueron trasladadas a hospitales del área y una se encuentra en estado crítico.

El tiroteo ocurrió en el restaurante The Licking, en Miami Gardens, este jueves a las 8:00 pm, cuando los raperos French Montana y Rob49 estaban grabando un video musical en esa zona.

La policía de Miami Gardens se presentó en el lugar y encontraron al menos 10 víctimas, pero no han confirmado si el número podría ser mayor. Un testigo dijo que escuchó entre 10 y 15 disparos y vio a la gente correr con miedo, en una situación caótica.

"Estamos trabajando. Sí, hay múltiples disparos y hay múltiples casos. No podemos confirmar ningún número en este momento, porque todo aún está fresco y todavía estamos investigando", dijo la detective Diana Gorgue.

Presuntamente mientras se grababa el videoclip, a una persona le robaron el reloj y la billetera. Esto provocó que la situación de tensión se intensificara entre los presentes.

"Fue muy rápido, sonaba como un rifle de asalto. Salí corriendo y dije: '¿Sabes qué?' Me agaché y luego la gente comenzó a preguntarme: '¿Puedes ayudarme?' Cuando me di cuenta de que la gente estaba herida pidiendo ayuda, ya no había nada que pudiera hacer al respecto", dijo un testigo.

Hasta el momento no se reportan víctimas mortales, pero sí hay al menos una persona en estado crítico por este tiroteo en Miami Gardens.